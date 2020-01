88-92. Un pas en avant d’Unicaja qui laisse Morabanc très touché | La culture

Unicaja a fait un pas en avant dans ses aspirations à se qualifier pour les quarts de finale Eurocopa au prix de ne laisser pratiquement aucune option pour un MoraBanc Andorre qui, bien qu’il ait dominé le tableau de bord jusqu’au dernier trimestre, a fini par succomber à la qualité d’une équipe dirigée par Josh Adams et renonce à sa troisième défaite en autant de jours (88-92).

Le bon match, en particulier le troisième trimestre, de la base américaine, qui s’est terminé avec 22 points, cinq passes décisives et 22 valorisation, et le réveil de Dario Brizuela dans le dernier acte ont été les clés du retour de Malaga, auquel la contribution a également contribué. Je travaille pour des hommes comme Jaime Fernández, Alberto Díaz et Carlos Suárez.