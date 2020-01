9-12. Beatriz Ortiz mène l’Espagne vers les demi-finales de l’Europe | Sports

Un bon match de l’équipe féminine espagnole de water-polo, mené par Beatriz Ortiz et ses quatre buts, a permis à l’équipe de Miki Oca de vaincre la Grèce 9-12 et de sceller sa qualification pour les demi-finales européennes.

L’Espagne a signé un duel très sérieux au niveau collectif et touche déjà la finale. Un seul match, contre la Hongrie, qui s’est débarrassée de la France 16-3, sépare les filles de Miki Oca du match pour le titre. En quarts, il a cimenté sa victoire avec un excellent départ et avec un troisième quart-temps dans lequel il a acquis un avantage certain.