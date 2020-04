9 façons d’améliorer le stress, l’anxiété et le sommeil

Nos vies d’aujourd’hui semblent se précipiter parfois comme un train en fuite – avec votre manteau coincé dans la porte et votre sac accidentellement laissé sur la piste. Les choses tournent mal. Des boules courbes nous sont lancées de façon inattendue. D’autres êtres humains nous rendent la vie difficile. Le mode combat ou vol peut devenir un état d’être permanent. Que se passe-t-il alors? Nos niveaux de cortisol, l’hormone du stress, montent en flèche, causant des ravages sur notre corps et notre peau. Nous pouvons commencer à avoir des problèmes de sommeil, ce qui peut affecter la santé globale et rendre sujet à des conditions médicales graves telles que l’obésité, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, le diabète et plus, selon le NHS.

Dans une étude de la Mental Health Foundation 2018, près de 75% du groupe de test ont déclaré qu’ils étaient si stressé qu’ils se sentaient dépassés ou incapables de faire face. Le stress et l’anxiété ont été bien documentés en tant que contributeurs majeurs à la maladie, à la mauvaise santé, au malheur et à l’insomnie.

Le British Sleep Council rapporte que 28% disent avoir du mal à dormir, avec 68% dormant moins de 5 heures par nuit. Aux États-Unis, la National Sleep Foundation recommande aux adultes de dormir en moyenne 8 heures par nuit. La recherche suggère que dormir moins de 6 heures par nuit peut être très préjudiciable à la santé mentale et physique. La personne moyenne au Royaume-Uni dort de 5,8 à 6,8 heures par nuit. Nous marchons une fine ligne.

Alors, que pouvons-nous faire? Apprendre à réagir au stress et à le gérer est essentiel. La nourriture que vous mangez et les suppléments que vous prenez peuvent faire une différence dans la façon dont votre corps fait face au stress, tandis que certaines habitudes de vie affectent le stress, l’anxiété et le sommeil. Essayez ces conseils d’experts pour changer votre vie…

1 Regardez ce que vous mangez

Selon des études, exagérer les glucides raffinés, les bonbons, le gluten, la caféine et les aliments fortement transformés peut non seulement vous faire sentir assez minable, mais peut également aggraver l’anxiété et l’insomnie. L’alcool est un autre coupable. Nous pensons que cela nous «détend», mais le Dr Marilyn Glenville explique que l’alcool affecte le taux de sucre dans le sang, provoquant la libération d’adrénaline et de cortisol et bloquant le transport du tryptophane (qui nous aide à nous détendre) dans le cerveau. Cela peut expliquer pourquoi beaucoup d’entre nous ne dorment pas bien après une nuit d’imbibition. La nutritionniste Shona Wilkinson suggère de manger des aliments riches en magnésium (comme les bananes, l’avocat et le chocolat noir) car c’est le minéral le plus important pour se détendre et aider à calmer le système nerveux, ainsi que les grains entiers pour aider à réguler les niveaux de sérotonine, le “ sentiment de bien-être ” neurotransmetteur qui nous aide à rester calme. Les autres aliments qui aident à augmenter la sérotonine sont les noix et les graines, les ananas et les œufs.

2 Faites le plein de nutriments

Certaines herbes et suppléments se sont révélés utiles dans les études sur le stress, l'anxiété et le sommeil. Pour le stress, Shona suggère la mélisse (qui contribue à la détente et au bien-être), la fleur de la passion, la rhodiola et la gelée royale. Pour aider à améliorer le sommeil, Shona suggère l'extrait de graines de griffonia – cela fournit du 5-HTP, qui se convertit en mélatonine (l'hormone qui nous aide à dormir) – ainsi que du houblon, de la cerise Montmorency et de la gelée royale, des extraits de camomille et de lavande, ainsi que du safran, pour vous aider à vous endormir plus rapidement, à dormir plus profondément et à vous réveiller moins la nuit, sans vous sentir groggy le lendemain.

3 Rire

Ils disent que le rire est la meilleure médecine et la science suggère qu’il y a du vrai là-dedans. C’est parce que le rire provoque la libération d’endorphines (substances chimiques du cerveau qui vous aident à vous sentir mieux).

4 Faites suffisamment d’exercice

Le NHS vous recommande de viser 150 minutes d’exercice d’intensité modérée par semaine. Cependant, essayez des activités moins vigoureuses comme le yoga le soir pour détendre votre esprit.

5 Méditez

Shona suggère d’essayer la méditation, qui a été montrée par la recherche scientifique pour aider à réduire le stress. Cela peut même être fait dans le bus ou le train pour travailler. Même seulement 5 minutes peuvent être utiles pour éclaircir et rafraîchir votre esprit.

6 Montrez à votre animal un peu d’amour

Jouer avec ou caresser un animal est montré dans des études pour réduire la production du cortisol, une hormone du stress, et pour augmenter l’ocytocine, une hormone de bien-être qui résiste au stress.

7 Perdez-vous dans un livre

Une étude de l’Université de Sussex a révélé que la lecture peut réduire le stress jusqu’à 68% et que les effets peuvent être ressentis après aussi peu que 6 minutes.

8 Arrêtez de vous inquiéter

Prenez le temps d’essayer de vous inquiéter moins activement, une étude récente a montré que plus de 85% de ce qui nous inquiète n’arrive même jamais, et sur les 15% qui se sont produits, 79% ont réalisé soit qu’ils pouvaient gérer la situation mieux que prévu, soit la difficulté leur a enseigné une leçon qui mérite d’être apprise. Cela signifie que 97% de ce qui vous inquiète n’est pas beaucoup plus qu’une peur exagérée et injustifiée.

9 Profitez des bonnes choses

Concentrez-vous sur le bien de votre vie – de nombreuses preuves scientifiques montrent que la gratitude peut aider à améliorer la santé mentale et le bien-être et à soulager l’anxiété, le stress et la dépression, ainsi qu’à vous aider à mieux dormir.

