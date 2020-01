9 façons de découvrir JOMO (Joy of Missing Out) en cette période des Fêtes

Aussi merveilleuses qu’elles soient, les vacances sont aussi incroyablement stressantes. Entre faire du shopping, cuisiner et voyager pour rendre visite à ma famille, il n’y a pas beaucoup de possibilités pour «moi». Jessica Misener, auteur de JOMO: 350+ Ways to Make Staying in More Fun Than Going Out, nous propose d’abandonner FOMO (peur de manquer) et d’embrasser JOMO (joie de manquer). Voici ses astuces pour les introvertis pour se détendre et savourer cette saison des fêtes.

#1: Allumer une bougie.

Rien n’est plus apaisant que votre parfum préféré et une flamme qui scintille doucement, surtout par une froide nuit d’hiver. Que vous organisiez un dîner de fête ou que vous vous blottissiez simplement avec un livre sur le canapé, laissez la lueur des bougies réchauffer votre maison et apaiser votre esprit.

# 2: Organisez votre calendrier de fête de vacances.

Les trois premières semaines de décembre sont généralement un flou de fêtes de travail, de fêtes de famille, de fêtes d’amis… et ainsi de suite. Un programme social chargé peut épuiser votre énergie, sans parler de la façon dont un mois de hors-d’œuvre au brie cuit au four et de pinot noir peut donner à votre corps une sensation (pas génial). Parcourez votre agenda et voyez quels événements vous pouvez ignorer – peut-être pouvez-vous envoyer une bouteille de vin à cet ami d’un ami au lieu de passer une nuit de semaine à sa fête.

# 3: Essayez une méditation inhabituelle.

Lorsque la plupart des gens imaginent la méditation, s’asseoir par terre en position du lotus et chanter «om» me vient à l’esprit. Mais la méditation peut prendre n’importe quelle forme qui vous semble authentique. Plier des dreidels en papier, faire un nettoyage en profondeur ou se promener dans l’air froid pour regarder les lumières des fêtes scintillantes peut également restaurer votre âme.

# 4: S’attaquer à certains bricolages.

La grande chose à propos de l’artisanat bricolage est que vous pouvez choisir votre propre niveau d’effort et de temps. Vous vous sentez super Martha Stewart-y? Tissez une couronne d’eucalyptus, fouettez des boules à neige ou crochetez des ornements. Pour un projet amusant mais moins impliqué, ces flocons de neige en papier classiques que vous avez appris à faire à la maternelle feront très bien l’affaire: prenez des ciseaux et commencez à plier!

# 5: Commandez vos cadeaux en ligne.

Centres commerciaux? Foules? S’il vous plaît. Faites venir votre liste de choses à faire et évitez tout le chaos du shopping en achetant dans le confort de votre canapé. Le port d’un vrai pantalon n’est pas obligatoire.

# 6: Faites un tas de friandises des Fêtes… pour vous-même.

La cuisson des Fêtes ressemble à une énorme corvée lorsque vous devez créer suffisamment de barres à biscuits pour les 80 membres de votre famille. Mais lorsque vous pourrez thésauriser ce plateau de truffes moka à la menthe poivrée ou de rugelach aux abricots pour votre propre bénéfice, vous récolterez les bienfaits thérapeutiques de la cuisson (et profiterez pleinement des fruits de votre travail).

#sept: Regardez tous ces films de vacances de télévision par câble ringard.

Vous savez, ceux où une citadine à l’esprit dur rentre à la maison dans sa petite ville pour Noël, rencontre un bel étranger charmant et apprend une grande leçon sur le sens de la vie? Donnez à votre esprit une pause de la «télévision sérieuse» et détendez-vous avec une comédie de vacances moelleuse et réconfortante.

# 8: Lisez Un chant de Noël de Charles Dickens.

Dans cette œuvre de fiction classique de 1843, vous en apprendrez plus sur les pierres de touche culturelles comme Scrooge et les fantômes de Noël passé, présent et pourtant à venir, et vous rapporterez à la maison une leçon significative sur l’importance de la générosité. Psssst: Après avoir lu le livre, consultez la version du film Muppet pour un peu de légèreté.

# 9: Réservez du temps pour être reconnaissant.

Il n’y a pas de temps comme les vacances pour réfléchir à ce que nous avons et à ce que nous apprécions en nous-mêmes et dans nos vies. Partagez votre gratitude avec les autres, en particulier ceux qui pourraient être seuls au cours de cette saison.