90-84. Unicaja tire d’office pour vaincre la résistance d’un Joventut sérieux | Sports

L’Unicaja de Malaga a ajouté mardi sa première victoire dans le Top-16 du Championnat d’Europe après avoir vaincu, basé sur le travail et la résistance, un Joventut de Badalona qui, malgré son mauvais départ et sa défaite de 22 points, n’a jamais a abandonné, est venu à rêver du retour dans les dernières minutes et a fini par chuter de seulement six points (90-84).

Depuis le saut initial, l’équipe de Malaga a commencé avec une marche de plus dans son match. Avec Jaime Fernández comme chef d’orchestre et Deon Thompson comme interprète, Unicaja a facilement décollé d’un adversaire qui n’a pas vu de cerceau et a souffert en arrière pour arrêter la ruée de Luis Casimiro.