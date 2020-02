90-89. Hannah condamne le Joventut | Réseaux sociaux sportifs

Un triple de Clevin Hannah à deux secondes de la fin a donné la première victoire dans le Top-16 à un MoraBanc Andorre déjà expulsé et a condamné le Joventut de Badalona, ​​qui avait gagné le match mais n’a pas réussi à le fermer et maintenant c’est aux dépens d’Unicaja de continuer Je vis en Championnat d’Europe car une victoire de Malaga ce mercredi contre Tofas Bursa les éliminerait (90-89).

La base américaine avec passeport sénégalais n’a eu aucune pitié pour l’un de ses exequipos dans l’ACB. Dans une crise cardiaque, il a pris la responsabilité et l’a joué à partir du triple. Le panier est venu propre et n’a laissé aucun temps pour réagir à Penya, qui avait un lancer du milieu de terrain qui a raté, donc il ne dépendra plus de lui de passer en quart de finale.