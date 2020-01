90-94. Le Barça met le commerce et la souffrance pour rester positif | Sports

Avec le commerce et la souffrance finale devant une équipe locale difficile, le Barça a remporté à Fuenlabrada (90-94) par Nikola Mirotic (17 points et 7 rebonds) pour enchaîner leur deuxième victoire consécutive avec la victoire à Istanbul et oublier la trois voyages consécutifs précédents.

La production de Mirotic, la fiabilité du croate Ante Tomic (12 points et 6 rebonds), un Victor Claver réussi (14 points, 4 sur 7 en triplets et 6 rebonds) qui a marqué une triple clé dans la dernière ligne droite serrée, et des moments Le véritable fantasme d’Álex Abrines au deuxième trimestre (18 points de l’escorte catalane) a permis au sélectionneur serbe Svetislav Pesic de laisser Fernando Martín vivant.