92-59. Unicaja cite l’histoire | Sports

La défense étouffante exposée et le travail choral d’un groupe dirigé par un Jaime Fernández en état de grâce ont suffi à Unicaja pour développer MoraBanc Andorre et, en passant, obtenir son ticket pour sa troisième finale de la Copa del Rey, dans laquelle ils seront joués le titre avec le Real Madrid (92-59).

Le Malaga aura, quinze ans plus tard, un nouveau rendez-vous avec l’histoire et contre le même rival devant lequel il a décroché son seul titre en 2005. A cette occasion, il sera couvert par son public et, en cas de victoire, il mettrait fin à la malédiction qui il court après les hôtes depuis 2002.