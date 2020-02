92-98. Shengelia sauve la Baskonie après deux extensions | Sports

Tornike Shengelia a sauvé Kirolbet Baskonia d’un match qu’elle avait presque perdu à Fuenlabrada et a fini par se soulever après deux prolongations contre un Montakit qui, après avoir dominé par quinze points, est parti en attaque alors qu’elle rêvait déjà de sa deuxième victoire consécutive et a laissé échapper un occasion en or de reprendre son souffle au bas de la table (92-98).

L’attaquant géorgien, avec 32 points, treize rebonds, cinq passes décisives et 44 valorisation, était essentiel pour que son équipe croie au retour contre un adversaire qui a confirmé sa progression, vendu sa défaite et est venu avoir les dernières possessions à gagner dans le temps réglementaire et dans la première extension, mais a échoué dans les moments clés.