94-71. L’UCAM passe par Fuenlabrada dans le combat pour se sauver | Réseaux sociaux sportifs

L’UCAM Murcia, dirigé par le protagoniste habituel Askia Booker et par un acteur secondaire comme Sadiel Rojas, a dépassé le Montakit Fuenlabrada, qu’il a remporté par 23 points de différence (94-71) dans un affrontement qui a dominé du début à la fin et dans lequel il franchit une étape importante dans la lutte pour la permanence en Endesa League devant un adversaire qui enchaîne sa dixième défaite consécutive.

Ce résultat fait que l’équipe de Murcie, qui a remporté chacun des quatre trimestres disputés, atteint six victoires par les quatre que Fuenla possède, un adversaire direct dans la lutte pour se sauver et qui dépasse également dans la différence de points , parce que les granas ont chuté à Madrid d’un seul point (75-74) au premier tour et au deuxième à domicile ils se sont imposés avec autorité.