94-90. La Baskonie décède sur les rives de Moscou | Sports

Kirolbet Baskonia est décédé sur la rive de Moscou contre le CSKA après avoir coupé 19 points contre un mauvais troisième trimestre, bien que sa réaction ne l’ait pas aidé à surprendre les Moscovites le 20e jour de l’Euroligue (94-90).

L’équipe basque a réussi à se lever et à jouer un match sérieux contre l’actuel champion d’Europe, mais il a payé cher pour un troisième trimestre erratique et a subi le leadership de Mike James, auteur de 33 points et de bons pourcentages dans le terrain extérieur.