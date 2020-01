94-95. Le personnage de Baskonia détruit la forteresse de Madrid | Sports

Le personnage, le combat et la foi dans le triomphe d’un Kirolbet Baskonia renaît s’est terminé ce dimanche avec la séquence du Real Madrid au Wizink Center, où il a cumulé 17 victoires consécutives en Ligue et n’a plus perdu depuis le 24 mars 2019 (94 -95).

Dans une bataille du début à la fin dans laquelle les bases Facundo Campazzo et Pierrie Henry ont organisé un énorme duel de scores, avec respectivement 27 et 26 points, la victoire baskoniste a été décidée par de petits détails et n’a pas été décidée jusqu’à la dernière seconde.