94 personnes tuées au Pakistan montent en neige | La société

Le nombre de décès dus aux chutes de neige, aux avalanches et à la pluie a augmenté mercredi à 94 et le nombre de blessés à 76 dans tout le Pakistan, le Cachemire étant la zone la plus touchée, une situation décrite par le Premier ministre Imran Khan comme “misère.”

La région la plus touchée par le mauvais temps a été le Cachemire pakistanais, où une série d’avalanches a causé la mort de 73 personnes et 53 blessés en dévastant plusieurs villages lundi, a déclaré le directeur des opérations de la Disaster Management Authority of la région, Saeed-Ur-Rehman Qureshi.