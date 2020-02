97-103. Madrid s’impose dans un duel de folie à Berlin | Sports

Le Real Madrid a prévalu dans un duel de folie à Berlin à Alba (97-103) après avoir joué dans un premier quart spectaculaire au rythme de l’Argentin Facundo Campazzo, qui a égalé le record historique des passes décisives de l’Euroligue avec 19, mais a été brisé dans le deuxième agir et a dû ramer jusqu’à la fin.

Les passes décisives de Campazzo, auxquelles il a ajouté 10 points, ont été combinées au succès d’Anthony Randolph et Jaycee Carroll, avec 27 points chacune (et 6 rebonds dans le cas de l’attaquant slovène) et ont été la clé d’une victoire blanche qui est le deuxième consécutif après avoir remporté la Baskonie mardi dernier