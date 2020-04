Le 24 juillet 2011, qui ce jeudi est à 8 ans, 8 mois et 8 jours de la Copa América disputée en Argentine, l’équipe paraguayenne a perdu la finale avec celle de l’Uruguay mais le gardien Justo Villar a fièrement accroché sa médaille argent.

Luis Suárez avec un but à 11 minutes et Diego Forlán avec un double (ms. 41 et 89) ont condamné la finale disputée au stade Monumental de Buenos Aires devant 65 921 spectateurs.