À Buenos Aires, l’utilisation de masques sera obligatoire et il y aura de lourdes amendes pour ceux qui ne les utilisent pas

À partir de mercredi, l'utilisation de jugulaires, de masques ou de masques faciaux sera obligatoire dans la capitale argentine pour entrer et séjourner dans les magasins et les bureaux des services publics, et lorsque vous voyagez à bord des transports en commun. Ceux qui ne le font pas sont passibles d'amendes comprises entre 150 $ et 1 200 $.

“La mesure est basée sur la vérification que nous avons que deux personnes sur trois qui ont des coronavirus sont asymptomatiques, avec lesquelles il peut y avoir des gens qui sont dans la rue de manière contagieuse sans le savoir, c’est pourquoi l’utilisation du masque est très importante”, a déclaré le le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lors de la conférence de presse de lundi matin, où il a officialisé l’annonce.

Là, ils ont expliqué que jusqu’à mercredi, il y aura une sensibilisation dans les rues pour que tout le monde commence à utiliser ces gadgets, mais à partir de zéro heure mercredi, une fois que la mesure de l’utilisation obligatoire des masques entrera en vigueur, l’inspection deviendra également “effective »De conformité à la norme.

L’un des points de contrôle sera les stations de transports en commun, qui à partir de lundi reviendront à circuler avec les fréquences habituelles de jours ouvrables, après avoir fonctionné à partir du 20 mars avec un horaire de vacances. Ceux qui n’ont pas de jugulaire ne pourront pas monter dans les bus, les trains ou le métro.

Mais au-delà du champ d’application de cette résolution, les autorités ont recommandé l’utilisation de ces appareils “dans tout autre endroit ou lieu”, comme par exemple les voies publiques.

Un détail important est que, en outre, le gouvernement de la ville a interdit la commercialisation des masques N95 à toute personne qui ne se révèle pas être un professionnel ou un personnel du service de santé et qui n’a pas pour objectif de fournir ce service.

“Vous devez les conserver pour les médecins”, a expliqué Rodríguez Larreta, étant donné que l’objectif de cette mesure n’est pas de raccourcir le marché en raison d’une pénurie et d’empêcher la même chose qui s’est produite avec le gel d’alcool.

Avec cette prémisse, pendant plusieurs jours, les autorités et divers médias ont commencé à enseigner comment fabriquer des masques faits maison qui servent de protection.

Bien que l’efficacité de l’utilisation de masques pour prévenir le coronavirus ait été discutée, la capitale argentine a fini par ajouter à une longue liste de districts du pays qui ont progressivement établi l’obligation de circuler avec des protecteurs couvrant le nez et la bouche.

