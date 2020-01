À égalité à zéro à José Zorrilla avec un but annulé par le Real Madrid | Sports

Le Real Valladolid et le Real Madrid se sont arrêtés avec le score initial, bien qu’avec un but annulé dans la zone de merengue, car la bonne approche défensive des locaux a empêché le co-leader de jouer confortablement et de trouver de la profondeur.

Sergio González a cherché à fermer le centre du terrain pour éviter les débordements possibles de Modric ou de Kroos et les joueurs de blanquivioletas sont partis avec attitude et envie de réclamer, devant un adversaire qui a donné une frayeur importante à la 12e minute, avec une tête de Casemiro qui il a battu Masip, mais il serait mis KO.