À la recherche de l’amour à l’époque du coronavirus

(CNN) – Jenny, une femme de 29 ans à Seattle, a gardé un latte en rencontrant un homme qu’elle avait rencontré sur l’application de rencontres Bumble.

Avec l’augmentation des cas de coronavirus dans la ville, il l’avait invitée ce samedi afin qu’ils sachent tous les deux qu’à cette époque, cela pourrait être une date risquée.

Jenny, qui a demandé à CNN de laisser son nom de famille pour des raisons de confidentialité, a déclaré que le café du centre-ville d’Anchorhead était beaucoup moins bondé que d’habitude.

Elle et sa date partageaient des intérêts pour la science-fiction et les livres, et leur café était bon. Ils ont prévu de se revoir.

Les interdictions d’État ont ralenti la romance

Mais le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, a publié des règles pour fermer les bars et les restaurants de la ville.

Jenny a déclaré à CNN qu’elle avait une limite élevée pour aller chez une personne avec qui elle sortait et qu’elle n’était pas encore à ce stade. Donc, pour l’instant, ils textent et prévoient de jouer à Nintendo en ligne ensemble.

À 3218 kilomètres de Chicago, un avocat d’entreprise venait de rencontrer un homme à Hinge, une autre application de rencontres. Pour des raisons professionnelles, il a demandé que son nom ne soit pas utilisé dans cette histoire.

La conversation a coulé, de leurs podcasts préférés aux campagnes des candidats à la présidentielle dans lesquelles ils se porteraient volontaires. Ils étaient prêts à se rencontrer face à face.

REGARD: La distanciation sociale, la clé pour atténuer les effets du coronavirus

Mais ils ne sont pas allés aussi loin.

Le gouverneur de l’Illinois J.B. Pritzker a émis une interdiction similaire fermant tous les endroits où ils pourraient se rencontrer et entamant une parade nuptiale naissante.

Avec des températures de -1 degré Celsius dans la ville venteuse, se promener ou pique-niquer n’étaient pas non plus les meilleures options.

Pour l’instant, ils ont décidé de mieux se connaître par des appels téléphoniques.

Maintenant que boire un verre avec un amour possible ressemble presque à un risque sismique, des millions de célibataires sont confrontés à un dilemme alors qu’ils recherchent l’amour à l’époque du coronavirus.

Êtes-vous à risque d’essayer de rencontrer quelqu’un ou de mettre l’amour et l’intimité en attente pendant des semaines, voire des mois?

Jusqu’au 12 mars, le maire de New York, Bill de Blasio, n’était pas prêt à exclure la recherche de l’amour. Ils lui ont posé une question sur la datation lors d’une conférence de presse et il a répondu: “Il est dangereux d’arrêter de vivre.”

Il a conseillé de faire preuve de diligence raisonnable avant de rencontrer quelqu’un de nouveau.

“Je pense que c’est bien d’avoir une vie sociale, mais tu devrais exercer des règles intelligentes, non?” Dit De Blasio. “Si vous êtes malade, n’allez pas au rendez-vous. Si la personne est malade, ne prenez pas de rendez-vous. »

Il a exhorté les amoureux potentiels à avoir une communication excessive sur les symptômes potentiels, en posant des questions comme, “Bonjour, êtes-vous malade aujourd’hui?”

“Donc, l’autre chose est, vous savez, avec un rendez-vous, vous savez, vous pourriez garder un peu plus de distance qu’auparavant”, a ajouté de Blasio.

Conseils pratiques

Pour ceux qui commencent à prospérer mais qui ne veulent pas contracter le coronavirus, Dating.com propose quelques conseils pour passer un bon moment avec quelqu’un de spécial. Les conseils du service de rencontres incluent regarder un film simultanément dans un chat vidéo ensemble, ou cuisiner ensemble la même nourriture dans un chat vidéo.

Netflix propose une fonction “regarder ensemble”, qui permet aux téléspectateurs de deux endroits différents de regarder le même film ou de les montrer ensemble.

Et l’application de rencontres Bumble a publié un blog par l’épidémiologiste Seema Yasmin, exhortant les personnes présentes sur l’application à éviter de se serrer la main si les utilisateurs choisissent de se rencontrer en personne et de rester à plusieurs mètres l’un de l’autre.

“Si vous êtes confiné à votre domicile pendant des jours, vous avez certainement plus de temps libre pour planifier une date avec quelqu’un que vous avez rencontré sur une application de rencontres”, a écrit le Dr Yasmin. “Mais devriez-vous annuler? Si vous êtes malade, absolument ».

LIRE: Maintenant, en tant que pandémie, le coronavirus change la vie indéfiniment

Hinge a déclaré à CNN qu’il accordait la priorité à la sécurité de ses utilisateurs et souhaitait qu’ils «se sentent préparés pendant cette pandémie. Nous recommandons fortement aux utilisateurs d’utiliser leur meilleur jugement et d’être aussi sûr que possible pendant cette période, même en suivant les dernières directives de l’Organisation mondiale de la santé. »

Le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine, a donné des conseils similaires sur la façon de continuer, mais sans maladie. Il recommande de demander: “Comment vous sentez-vous? Avez-vous eu des symptômes? Avez-vous de la fièvre? Vous sentez-vous à l’aise pour sortir?

“Je pense que c’est une chose raisonnable”, a-t-il dit.

Même avec l’interdiction des réunions de groupe, Schaffner a déclaré que la datation reste une option car elle ne concerne que deux personnes. L’astuce consiste à profiter de la compagnie de l’autre tout en s’éloignant de la foule qui vous entoure.

“Peut-être allez vous promener dans le parc et prendre une tasse de café par la suite ou un soda”, a déclaré Schaffner. «Par conséquent, les styles de rencontres devront peut-être changer, mais je ne pense pas que deux personnes rencontrées soient inappropriées. Et vous pouvez avoir une conversation à ce sujet. “

L’Italie fait un avant-goût des relations avec les États-Unis

La pandémie de coronavirus a atteint des niveaux de crise en Italie et offre un aperçu de la façon dont la situation américaine pourrait se dérouler dans les prochaines semaines. Le monde des rencontres n’est pas différent.

French Owens, une mère vivant avec sa fille Antonia de 19 ans à Spoleto, en Italie, a déclaré à CNN qu’elle souffrait d’immunodéficience chronique variable et qu’elle ne voulait pas que sa fille puisse ramener Covid-19 à la maison.

Owens a dit à Antonia qu’elle pouvait vivre avec son petit ami ou vivre avec elle.

LIRE: Les réponses à vos questions sur les coronavirus: faits, mythes et informations

Antonia est avec son petit ami depuis six mois, dîne avec lui tous les jours et passe chaque week-end avec lui. Mais son amour pour sa mère a tout surmonté.

Pendant un certain temps, ils ont essayé de garder les visites en personne à distance.

“Avant, nous nous rencontrions dans la cour, mais nous devions nous asseoir sur des bancs séparés”, a expliqué Antonia.

Ils ne pouvaient pas toucher. Parfois, son petit ami lui chantait juste de l’autre côté de la cour.

“Je le verrais tous les jours. Mais à partir de maintenant, je lui ai dit que nous devions rester à l’écart parce que ma mère souffrait d’une maladie chronique “, a déclaré Antonia.

Ensuite, les règles sont devenues plus strictes et tout le monde a dû rester à la maison. “Je ne le vois pas du tout en ce moment”, a déclaré Antonia.

La mère et la fille regardent des films et boivent du prosecco et prennent soin des fleurs sur leur balcon pour les aider à passer le temps. Et Antonia discute toujours en vidéo avec son petit ami, qui vit dans la même ville.

Une relation longue distance à une heure de route

Un autre Italien, Angelo di Gregorio, 24 ans, a déclaré à CNN qu’il avait rencontré un homme qu’il aimait en décembre et que la relation semblait prometteuse.

Di Gregorio vit à Valeggio, à environ 32 kilomètres de Vérone. Son amour potentiel vit à une heure de voiture, donc les restrictions de voyage de la pandémie ont mis sa romance naissante au purgatoire.

Di Gregorio a déclaré qu’avec son travail à la tête d’expéditions de voyage, l’amour peut être éphémère, donc trouver quelqu’un est précieux.

“C’est la première fois que je veux continuer, car je voyage toujours pour le travail”, a-t-il déclaré.

Mais l’interdiction de voyager dans le pays a rendu impossible pour eux de se voir.

«Nous communiquons sur FaceTime pour parler. Cela ressemble à une relation à distance, même si ce n’est pas le cas. »

Il dit que les deux ont mis leurs espoirs le 3 avril, date à laquelle les restrictions de voyage dans le pays devraient être levées.

“Si cela est reporté, nous ne savons pas ce que nous ferons”, a-t-il déclaré.

Le coronavirus a placé la datation, comme presque tous les aspects de la vie, dans un état d’animation suspendue.

“Je ne sais pas comment les gens peuvent commencer à sortir ensemble maintenant, pour être honnête”, a déclaré di Gregorio. “Ils devraient le reporter. C’est trop”.

