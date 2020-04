À l’échelle mondiale, plus de 20% des personnes infectées par Covid-19 se sont rétablies

Un document du ministère des Relations extérieures révèle que sur plus de 1,3 million de personnes infectées par Covid-19, 273 mille 546 se sont rétablies.

Environ 20,8% des personnes infectées par le coronavirus Covid-19 ont réussi à récupérer physiquement, selon un document du ministère des Affaires étrangères.

Le document contient le nombre total de cas confirmés et de nouveaux cas, ainsi que décès enregistrés et personnes récupérées jusqu’au lundi 6 avril à 16 h 00

Voici les chiffres les plus pertinents, basés sur les informations communiquées par le SRE:

Sur les cinq régions recensées par la Chancellerie, l’Europe arrive en tête de liste des cas confirmés, avec 364 mille 968.

La région nord-américaine, composée des États-Unis, du Canada et du Mexique, a le pourcentage le plus faible de cas récupérés (6,26%).

Bien que la pandémie soit originaire de la région Asie-Pacifique, son nombre de cas confirmés est de 107 230, avec une récupération de 82%.

Bien que l’Afrique ait le plus faible nombre de cas confirmés, elle a le deuxième pourcentage le plus bas de récupérations (8,8 pour cent).

74 442 cas confirmés ont été enregistrés au Moyen-Orient, ainsi qu’un pourcentage de récupération de 34,3%.

(Par Luis Alonso Pérez)

