À l’intérieur de l’avion: de la Chine au Mexique

Une deuxième opération réussie coordonnée par @SRE_mx pour déplacer du matériel médical dans notre pays. Merci à nos collaborateurs au sol, agents de bord, pilotes, administratifs, cargo et aéroports au Mexique, en Chine et au Japon. Nous continuons et nous continuerons à voler. pic.twitter.com/78xrvzKz45

– aeromexico (@Aeromexico) 11 avril 2020

Chargement … Masques chirurgicaux et masques faciaux .. Merci à trioulacion, à l’équipe au sol et à tous ceux qui l’ont rendu possible

le pont aérien pic.twitter.com/udpMTKQb5Z

– Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 11 avril 2020

Un court message de @mundomontesdoca, l’un des responsables de @SRE_mx qui revient au # Mexique depuis Shanghai avec des fournitures pour le personnel médical, notre première ligne de défense contre # Covid19. Aujourd’hui vient le 2e vol du pont aérien que nous avons établi avec 🇨🇳 avec plus de fret. pic.twitter.com/1W5zHfz05y

– Martha Delgado (@marthadelgado) 10 avril 2020

