À l’intérieur d’un hôpital de Brooklyn qui est submergé de patients et de décès par Covid-19

New York (.) – Au Brookdale University Hospital Medical Center de New York, les soins intensifs sont pleins, les lits des patients bordent les couloirs de la salle d’urgence et la morgue déborde.

Covid-19, a déclaré le Dr Arabia Mollette, a transformé l’hôpital de Brooklyn en “zone de guerre”.

“Une zone de guerre médicale”, a déclaré à . Mollette, un médecin des urgences de l’hôpital de Brookdale. “Chaque jour, je viens, ce que je vois quotidiennement est la douleur, le désespoir, la souffrance et les disparités dans les soins médicaux.”

C’est la réalité de nombreux hôpitaux de New York, qui sont devenus l’épicentre de l’épidémie de coronavirus américain. Lundi matin, il y avait plus de 66 000 cas confirmés dans l’État et au moins 1 218 décès, selon le nombre de cas de . aux États-Unis.

L’hôpital de Brookdale a accordé à . un accès inhabituel dimanche pour voir la lutte des agents de santé contre Covid-19. L’hôpital est situé à Brownsville, l’un des quartiers les plus pauvres de New York. Le quartier de Brooklyn est l’un des plus touchés par le virus, selon les données de la ville.

Les employés de l’hôpital ont dit qu’ils voulaient que les gens comprennent à quel point la situation est désastreuse pour les travailleurs de la santé et comment l’hôpital a besoin de plus de ressources fédérales et de l’aide du public pour continuer à lutter contre le coronavirus.

“L’espoir que nous avons est que si les gens sont plus socialement responsables et restent à la maison et font ce qu’ils peuvent pour aplatir cette courbe, cela contribuera à réduire la pression dans les urgences”, a déclaré Mollette.

Débordement des patients, ressources insuffisantes

L’hôpital de Brookdale, qui a commencé à traiter les patients de Covid-19 au début du mois de mars, a déclaré qu’il comptait désormais plus de 100 patients testés positifs pour le virus et 78 autres patients étaient hospitalisés en attendant les résultats. Dimanche, au moins 20 patients étaient décédés après avoir contracté le virus.

L’hôpital accueille plus de 100 000 patients par an et a une capacité d’environ 300 personnes à tout moment, a déclaré à . Khari Edwards, vice-président des affaires extérieures de l’hôpital.

Mais avec l’augmentation rapide des cas de coronavirus, il y a eu un afflux de patients.

Mollette a déclaré que l’hôpital avait déjà commencé à ouvrir des étages qui n’avaient pas été utilisés depuis des années pour faire de la place pour davantage de lits de patients. L’hôpital a également converti son service d’urgence pédiatrique en une zone d’isolement pour covid-19, a-t-il ajouté.

Pour séparer l’espace des autres ailes de l’hôpital, les travailleurs de la santé ont accroché des rideaux en plastique sur les murs et ont utilisé du ruban adhésif pour les empêcher de tomber.

“Je peux dire que chaque coin, chaque partie du couloir, chaque chambre, chaque espace a été rempli au maximum avec nos patients”, a déclaré Mollette.

À l’intérieur de la salle d’urgence, une cacophonie de toux a rempli la pièce alors qu’une infirmière traversait des rangées de lits pleins pour donner du jus à un patient.

Pendant ce temps, l’ICU est plus silencieux, seul le bip des machines, y compris les ventilateurs, résonne.

Des pancartes «Lavez-vous les mains» sont accrochées aux portes des chambres des patients, rappelant à ceux qui entrent de faire la tâche la plus recommandée par les autorités sanitaires en période de pandémie.

Comme c’est le cas avec de nombreux autres hôpitaux à travers le pays, l’hôpital Brookdale a du mal à répondre à la demande de ressources à mesure que de nouveaux patients entrent.

“Nous avons besoin de blouses, nous avons besoin de gants, nous avons besoin de masques, nous avons besoin de plus de respirateurs (ventilateurs)”, a déclaré Mollette. “Nous avons besoin de plus d’espace médical. Nous avons également besoin d’un soutien psychologique. Ce n’est pas facile de venir ici quand on sait à quoi on se prépare. »

Le président Donald Trump avait auparavant minimisé la demande du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, de 30 000 fans supplémentaires pour l’État.

“Je ne pense pas que vous ayez besoin de 40 000 ou 30 000 fans”, a déclaré Trump la semaine dernière à Sean Hannity, de Fox News.

Mais le Dr Amy Plasencia, médecin résident en chef à l’hôpital Brookdale, a déclaré que l’hôpital avait “une pénurie critique de ventilateurs par rapport aux chiffres que nous voyons”.

Les ventilateurs sont utilisés dans les cas graves par covid-19 pour aider à respirer les patients qui ont du mal à le faire seuls, a ajouté Plasencia.

Une fois que les patients sont connectés aux machines, ils doivent généralement continuer à les utiliser pendant une semaine ou deux ou plus, a-t-il souligné.

“Certainement, aucun médecin ne veut être placé dans une position où il doit classer les traitements en fonction de la disponibilité des ressources”, a-t-il déclaré. “Mais dans cette crise nationale, c’est là que nous nous dirigeons”.

L’hôpital de Brookdale, comme d’autres dans l’État, est tellement à court de respirateurs qu’il a commencé à chercher des moyens de réutiliser des modèles plus anciens qui n’étaient plus utilisés et d’adapter les appareils d’anesthésie pour les utiliser comme ventilateurs, a ajouté Plasencia.

La morgue de l’hôpital déborde également.

Edwards a déclaré que la morgue peut généralement héberger une vingtaine de personnes et que l’hôpital a déjà “dépassé ce nombre”.

L’hôpital dispose désormais d’un camion frigorifique fourni par l’État pour aider au débordement des corps.

“Ce qui est plus terrifiant, c’est que certains membres de votre famille ne peuvent pas venir récupérer comme ils le font normalement tout en perdant un membre de la famille”, a déclaré Edwards. “Les salons funéraires sont inondés.”

Les agents de santé ont déjà commencé à préparer des lits supplémentaires en prévision du flux de patients dans les semaines à venir, a ajouté Edwards.

Les travailleurs hospitaliers restent loin de leur propre famille pour les protéger

L’utilisation d’équipements de protection est désormais considérée comme essentielle dans la plupart des hôpitaux pour prévenir la propagation du coronavirus.

Dimanche, à l’hôpital Brookdale, presque tous les employés des soins de santé, y compris les concierges, les préposés à la préparation des aliments, les infirmières et les médecins, se sont assurés de se protéger en se couvrant de la tête aux pieds tout en travaillant dans les zones des patients.

L ‘«uniforme» standard pour tout travailleur de la santé face à l’hôpital complet comprend des gants, des écrans faciaux, des masques chirurgicaux, des sarraus et des couvre-cheveux et des chaussures.

Avec l’équipement allumé, certains disent qu’ils se sentent en sécurité, du moins pour l’instant.

Le technicien de laboratoire Andrei Legoun, qui a commencé son quart de travail vers 7 h 30, fait quotidiennement partie des employés de l’hôpital en première ligne.

À l’heure actuelle, il se concentre sur la réalisation de dizaines de tests Covid-19 en même temps à l’hôpital.

Legoun a déclaré qu’il pouvait s’écouler de trois à six heures pour obtenir les résultats du test.

L’hôpital a indiqué qu’il propose désormais un nouveau test rapide, qui selon Legoun, peut faire jusqu’à 300 tests en une journée. Legoun a déclaré qu’il espérait qu’ils pourraient éventuellement terminer jusqu’à 500 tests par jour.

Legoun a déclaré qu’il n’était pas nerveux à propos de l’exposition au virus: les échantillons qu’il obtient sont placés dans un bain d’eau pour désactiver le virus avant de les analyser. En outre, il a ajouté: “J’ai un masque.”

Pourtant, Legoun a dit qu’il avait passé les deux derniers mois loin de sa famille et avait évité de voir quelqu’un en face à face, y compris sa fille et sa petite amie.

“Au cas où je serais porteur pour une raison quelconque, je ne veux pas le transmettre”, a-t-il souligné.

Mollette n’a pas vu sa famille depuis des mois non plus, et elle dort dans une pièce différente de celle de son fiancé pour le protéger.

“Je vais être honnête avec vous: je ne dors vraiment pas très bien la nuit”, a déclaré Mollette. «Je m’inquiète pour ma famille, je m’inquiète pour ma sécurité. Je m’inquiète pour mes collègues. Je me demande comment ce sera la prochaine fois que je viendrai. Je m’inquiète si un membre de la famille arrive et sera également patient. »

Pour Plasencia, la protection des collègues des hôpitaux, en particulier des résidents et des internes, est d’égale importance, car ils continuent collectivement de travailler en première ligne de la crise.

“Nous essayons de maintenir le moral”, a-t-il déclaré. “Et certainement dans cette épidémie, nous fournissons un soutien émotionnel, mais c’est une période très difficile pour les soins de santé.”

