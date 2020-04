A Pâques, l’infectologue demande des mesures de distanciation sociale

À l’entrée de Pâques, lorsque les plages sont bondées de monde et que le régime a prévu des dizaines d’activités massives dans des spas de toutes sortes, l’infectologue Carlos Quant, qui travaille dans différents hôpitaux publics et privés du pays, a écrit un article, de sorte que, face à la menace de Covid-19 causée par le nouveau coronavirus, la population en général et le gouvernement en particulier prennent des mesures de distanciation sociale et réduisent ainsi l’impact de la maladie sur la population qui, si elle n’est pas prise, prévient-il, nécessiterait d’hospitalisations qui satureraient le système de santé du pays.

Les mesures de distanciation sociale consistent principalement à rester chez soi le plus longtemps possible et à sortir dans des cas extrêmement nécessaires en se tenant à au moins deux mètres des autres.

Selon une nouvelle recommandation du CDC (United States Center for Disease Control), publiée la semaine dernière, il est également recommandé de porter des masques en tissu lorsque les gens doivent quitter la maison. “Seule une prévention précoce empêchera le pronostic sévère d’être atteint”, prévient le Dr Quant.

Docteur Carlos Quant. LA PRESSE / ARCHIVE

Pour faire cette déclaration, en plus de son expérience et de son observation du développement de la pandémie, il s’appuie sur l’analyse de trois études récentes: une par le Dr Gustavo Tercero, professeur à l’École d’ingénierie et des sciences du Tecnológico de Monterrey, Mexique; l’étude du Dr Álvaro Ramírez, un épidémiologiste nicaraguayen, basé en Irlande et une troisième développée par Patrick Walker de l’Imperial College de Londres.

Système de santé obsolète

La conclusion du Dr Quant prévient que “sans la mise en place rapide de ces actions, il n’y a pas de scénario favorable pour le Nicaragua et que le système de santé sera submergé par l’épidémie”.

Cependant, le Dr Quant souligne qu ‘«il est important de souligner que ces modèles sont des approximations mathématiques, qui ne prennent pas toujours en compte les variables susceptibles de modifier les résultats. Certains facteurs qui pourraient favoriser son confinement sont: la capacité et le taux d’échantillonnage (tests inconnus au Nicaragua); les conditions climatiques qui pourraient ralentir le nombre d’infections et la pyramide des âges qui pourrait réduire le nombre de décès ».

Mais dans le sens inverse, souligne Quant, “des facteurs tels que les conditions biologiques, sociales, culturelles et sanitaires d’un pays pauvre comme le nôtre pourraient accélérer son développement”.

La saturation du système de santé

La grande capacité de contagion du virus est ce qui le rend plus dangereux, et c’est pourquoi il insiste pour éviter les foules et maintenir la distance sociale. Cette capacité de contagion a submergé des systèmes de santé aussi solides que ceux de l’Italie, de l’Espagne et des États-Unis; dans le cas du Nicaragua, où le nombre total de lits d’hôpitaux disponibles n’est que de 5 781 selon les chiffres de la Banque mondiale, et avec un nombre beaucoup plus faible de lits disponibles en soins intensifs, la situation deviendrait ingérable.

«Le modèle du Dr Tercero a révélé que le nombre quotidien de cas pouvait culminer (100 par jour) autour des 30 premiers jours. Ce rebond de cas se poursuivra pendant 6 semaines, lorsque “la saturation de la population la ralentit à moins de 100 par jour”. 0,75% des cas seront mortels, ce qui alourdit le système de santé. Ce sera la période pendant laquelle le système s’effondrera, même si des mesures drastiques sont prises, car il sera trop tard pour éviter l’impact », explique le Dr Quant.

«Dans cette analyse, même en supposant que seulement 5% des patients auront besoin d’une hospitalisation (les critiques), la capacité des lits dans le système de santé sera dépassée à partir du 24 ou 25 jour de l’épidémie. Le Dr Tercero montre qu’avec des mesures de distanciation sociale comme celles prises au Costa Rica et en Corée du Sud, les hospitalisations seraient réduites et bien que le pays soit dans une situation grave, cela pourrait être gérable », écrit le spécialiste.

Quant écrit que dans l’étude du Dr Ramírez, basée sur un modèle de prédiction utilisant comme référence la croissance exponentielle généralisée de l’épidémie et spécifiquement le comportement dans les pays voisins, il établit qu’avec une faible fréquence des infections, au 6 mai les projections indiquent qu’il pourrait y avoir 2 136 cas cumulatifs, dans le meilleur des cas, mais 230 340 dans le pire des cas, c’est-à-dire sans aucune mesure de contrôle.

L’étude Walker, pour sa part, établit plusieurs scénarios, mais le plus grave, qui se produirait en l’absence de mesures de contrôle, établit que “dans une épidémie relativement avancée … sans interventions à ce stade, les chiffres estimés sont extraordinairement élevés, avec plus de 5,8 millions de personnes infectées, plus de 23 500 décès et plus de 140 000 hospitalisations. Les besoins en literie augmentent de manière significative, dépassant au moins 10 fois la disponibilité actuelle.

Bien que le Dr Quant insiste sur le fait que les modèles mathématiques étudiés pourraient avoir des variations en raison d’une série de facteurs, ce qui rendrait le taux d’infection plus rapide ou plus lent, ce qui ne peut être ignoré est le besoin urgent d’établir des mesures de prévention et d’atténuation pour l’immédiat.

Cependant, profitant des vacances de Pâques, le régime a fait le contraire et promeut des activités massives telles que celles menées ces derniers jours sur le pont Panaloya à Grenade, ou l’élection de Miss Summer à San Juan del Sur, et la activité à laquelle des centaines de motorisés ont été effectués effectué à Ometepe samedi dernier.