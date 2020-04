À quelle vitesse l’économie américaine se redressera-t-elle? Cela dépend du coronavirus

Comment les dirigeants d’Amérique latine ont-ils fait face à Covid-19? 3:15

New York (. Business) – Il y a un mois, la grande question de l’économie était: aurons-nous une récession?

Comme c’est drôle maintenant.

C’était avant que les compagnies aériennes annulent des milliers de vols, les ligues sportives arrêtaient leurs saisons et les restaurants et les détaillants fermaient leurs portes. Les écoles et les jardins d’enfants n’étaient pas fermés et l’interaction sociale n’était pas encore limitée à deux mètres et aux conférences téléphoniques Zoom. Maintenant, les Américains se cachent dans leurs maisons et des millions de personnes ont demandé des allocations de chômage.

La question n’est donc plus: aurons-nous une récession?, Mais quelle sera sa profondeur? Et à quelle vitesse l’économie va-t-elle se redresser?

Vous entendrez des économistes lancer des phrases comme V-forme, L-forme et U-forme pour décrire la gamme de possibilités.

Forme en V: L’espoir est que, compte tenu des milliards de dollars d’aide publique, l’économie sera en mesure de basculer un interrupteur aussi vite qu’il sort. Une fois que la propagation du virus ralentira, les entreprises pourront ouvrir leurs portes, les gens retourneront au travail et l’économie se redressera rapidement. C’est ce que les économistes appellent une récession en forme de V, et certains pensent que c’est possible, maintenant que la Réserve fédérale et le Congrès ont promis des milliards de dollars pour sauver l’économie.

Mais ce scénario dépend fortement du virus.

Les économistes de Morgan Stanley prédisent une forte baisse économique suivie d’un rebond rapide. Ils ont prédit que le produit intérieur brut américain Il se contractera à un taux annuel de 30% au deuxième trimestre, beaucoup plus profond que toute autre baisse trimestrielle jamais enregistrée. Mais après cela, ils croient que le PIB augmentera à un taux annualisé de 29% de juillet à septembre.

Aussi terrible que cela puisse paraître, il s’agit en fait d’une prévision optimiste, car personne ne sait combien de temps il faudra aux États-Unis pour contenir la pandémie de coronavirus et assouplir les mesures de distanciation sociale. La prédiction de Morgan Stanley suppose que l’épidémie culmine en avril ou début mai, avec la réouverture des entreprises peu de temps après.

Forme en L: Dans le pire des cas, le virus n’est pas contenu, des mesures de distanciation sociale restent en place tout au long de l’été et il faudra des années aux entreprises et aux consommateurs pour rattraper leur retard. Dans ce cas, la reprise économique pourrait prendre la forme d’un L.

C’est ce qui s’est produit après la Grande Récession. L’activité économique a mis quatre ans pour revenir à son pic d’avant la récession. Même alors, la plupart des Américains ne sentaient toujours pas qu’ils avaient récupéré.

La Grande Dépression, qui a commencé en 1929, a été encore plus grave et a été suivie d’une reprise douloureusement lente qui a duré jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ces récupérations en forme de L ressemblent plus à un bâton de hockey avec une longue queue. Personne ne veut une reprise en L, et jusqu’à présent, la plupart des économistes n’ont pas prévu ce résultat.

En forme de U: Il existe également un scénario intermédiaire: c’est la récession en forme de U, et elle pourrait être la plus probable aujourd’hui.

Une récession en U est comme une baignoire, a déclaré Simon Johnson, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international.

“Vous entrez. Vous restez. Les côtés sont glissants. Vous savez, il y a peut-être des choses avec des bosses dans le fond, mais vous ne sortez pas de la baignoire très longtemps », a-t-il déclaré à PBS en 2009. En d’autres termes, l’économie se contracte, reste modérée pendant un certain temps, puis augmente à nouveau.

Il s’agit d’un résultat plausible après la pandémie de coronavirus pour certaines raisons.

Les entreprises, même avec l’aide du gouvernement, seront confrontées à une plus grande incertitude quant à l’avenir. Pour les propriétaires et gestionnaires d’entreprises, la pandémie a rendu réelle une situation auparavant impensable. Maintenant qu’ils ont vécu un scénario dans lequel les entreprises ferment soudainement leurs portes en masse à travers le pays, ce choc pourrait nuire à leurs investissements et changer de comportement à l’avenir, obligeant certaines à dépenser plus prudemment.

Même si les entreprises prendront éventuellement vie après la levée des mesures de distanciation sociale, cela n’arrivera pas une fois pour toutes.

Quant aux dépenses de consommation, qui contribuent le plus à l’activité économique américaine, il est également peu probable qu’elles se redressent immédiatement. Cela est dû en partie à une baisse des gains, en particulier pour les travailleurs qui ont été temporairement mis à pied ou mis à pied.

Mais il y a aussi un impact psychologique, a déclaré Elena Duggar, présidente du Conseil macroéconomique de Moody’s. La pandémie de coronavirus a déjà perturbé le comportement humain de manière dramatique, de la distanciation sociale aux achats de panique de papier hygiénique. Les consommateurs veilleront probablement à faire de gros achats même lorsque l’économie commencera à se redresser. Il est peu probable qu’ils reviennent soudainement à leurs niveaux de dépenses d’avant le coronavirus, a déclaré Duggar.

Enfin, la dépense qui aurait eu lieu au deuxième trimestre ne sera pas nécessairement compensée plus tard dans l’année. Les touristes dont les voyages de relâche scolaire ont été annulés ne prendront probablement pas deux vacances d’été. Les consommateurs ne vont pas manger deux fois plus de repas dans les restaurants ou aller au cinéma deux fois plus tard dans l’année, tout simplement parce qu’ils ont raté ces choses au printemps.

“Il y aura une partie importante de l’activité économique qui sera définitivement perdue”, a déclaré Duggar.

Cependant, les entreprises et les consommateurs finiront par se rétablir et pourraient le faire plus rapidement qu’après la Grande Récession, a noté Duggar. D’où ses prévisions en forme de U.

Incertitude et inconnues

Cependant, tout cela, la forme de la récession et sa durée, est très incertain. Et cela dépend d’une grande inconnue: l’évolution du virus.

Dans un récent rapport, les consultants et économistes de McKinsey à Oxford Economics ont présenté neuf scénarios économiques différents. Dans l’un des résultats les plus prometteurs, dans lequel le virus est contrôlé avec succès et les restrictions économiques levées après deux ou trois mois, l’activité économique chute de 8% au premier semestre, mais se redresse ensuite à son rythme normal. niveau pré-pandémique fin 2020.

Cependant, si le virus n’est pas contenu dans le deuxième trimestre et que les mesures de distanciation sociale se poursuivent tout au long de l’été, McKinsey espère qu’il faudra peut-être plus de deux ans pour que le PIB retrouve son niveau d’avant le coronavirus.

«Si nous sommes dans une situation où un tiers de la main-d’œuvre ne peut pas aller travailler pendant l’été, vous verrez beaucoup de faillites. Vous constaterez de nombreux défauts de paiement des entreprises “Plus cela durera, plus les dommages aux entreprises et aux individus seront permanents”, a déclaré Susan Lund, une partenaire de McKinsey et l’un des co-auteurs du rapport.

“Ce qui dépend, tout d’abord, c’est de la rapidité avec laquelle nous pouvons contrôler le virus.”

