À risque, une mine mexicaine derrière 80% des inhalateurs dans le monde

La mine de fluorite, à San Luis Potosí, ne sait pas si elle doit s’arrêter comme beaucoup d’autres, car ce n’est pas une activité essentielle; cependant, il produit un intrant pour les fournitures médicales.

La marque la plus connue du médicament utilisé pour traiter les crises d’asthme, El Ventolín, plonge ses racines dans le sol aride de San Luis Potosí, où se trouve une mine qui concentre 20% des réserves mondiales de fluorite – qui sont d’abord des roches de la taille d’une balle de tennis, brun rosé, mais Ils sont transformés en un gaz essentiel pour fabriquer des inhalateurs utilisés par les patients atteints de maladies respiratoires, le groupe le plus vulnérable à Covid-19.

80% du total de ces appareils, estime Orbia, la société propriétaire de la mine, utiliser la fluorite qui y est produite. Au milieu de la crise des coronavirus, le décret du gouvernement mexicain suspendre toutes les activités “non essentielles”” pendant un mois les opérations de cette usine ont été plongées dans l’incertitude et menace d’interrompre brusquement la chaîne d’approvisionnement mondiale, rapporte Jon Martín Cullell dans le journal El País.

«La mine de San Luis est une colline rocheuse parsemée de buissons. Sous terre, il compte environ 15 kilomètres de tunnels qui descendent jusqu’à une profondeur de 360 ​​mètres. C’est le point de départ. Là, le personnel fait exploser la roche et la transporte dans une sorte de concasseur qui brise la récolte en morceaux d’environ six centimètres de diamètre. Sur les quelque 6 000 tonnes de minerai exploitées par jour, une partie importante est envoyée à une usine de Matamoros, près de la frontière avec les États-Unis, pour sa conversion en acide fluorhydrique », indique la note.

«Le prochain arrêt est une autre usine de l’État de Louisiane, aux États-Unis, qui transforme le matériau en gaz réfrigérant. De là, il est transporté au Royaume-Uni où il est purifié jusqu’à atteindre les normes médicales. Le produit fini est ensuite vendu aux fabricants d’inhalateurs du monde entier. Les 8 000 tonnes de gaz produites annuellement par l’entreprise suffisent à 400 millions d’inhalateurs, selon leurs estimations. Son entreprise de fluor fait état de ventes d’environ 800 millions de dollars par an “, note-t-il.

Fin mars, le Mexique a déclaré urgence sanitaire et décrété la suspension des activités “non essentiel»Au moins jusqu’au 30 avril. Le secteur de la santé, ainsi que les secteurs agroalimentaire et pétrolier, entre autres, étaient exemptés. Ce n’était pas le cas de l’exploitation minière, à quelques exceptions près: les mines de charbon qui alimentent la Federal Electricity Commission et les entreprises métallurgiques qui fournissent l’un des projets prioritaires de l’Administration, notamment la construction de la raffinerie Dos Bocas ou le train Maya.

Mais l’usine de San Luis, indique El País, est dans les limbes: c’est une mine et, par conséquent, «pas indispensable». En même temps, il produit un intrant pour le matériel sanitaire et, par conséquent, pourrait être exempté.

Dans une lettre adressée aux autorités, à laquelle EL PAÍS a eu accès, l’entreprise cite le décret de suspension pour justifier sa continuité. Le document officiel autorise “la fabrication de fournitures, d’équipements médicaux et de technologies pour les soins de santé”, une catégorie qui la société considère applicable à ses opérations. Daniel Martínez-Valle, PDG de ce conglomérat industriel contrôlé par la famille Del Valle, attribue la confusion à l’ambiguïté du décret. “Ce qui nous inquiète, c’est que le gouvernement nous traite comme une mine et que nous devons fermer à moins que les autorités n’évaluent au cas par cas si nous sommes exemptés”, dit-il.

La lettre est accompagnée de demandes écrites de clients dont l’approvisionnement dépend de la fluorite produite à San Luis Potosí. Parmi eux se trouvent l’Inde Cipla, le deuxième plus grand fabricant d’inhalateurs au monde, et le Britannique Glaxo, producteur du célèbre Ventolin. Les deux considèrent le maintien des opérations minières comme «critique». En raison de la concentration de l’exploitation de la fluorite – 60% en Chine, 20% supplémentaires dans l’usine mexicaine – la chaîne mondiale n’est pas très flexible et les fabricants ont très peu de marge pour couvrir un écart de la taille qui serait la fermeture temporaire .

“Sans le minéral, la chaîne d’approvisionnement médicale est morte”, a déclaré Sameer Bharadwaj, président de Koura, la branche d’Orbia qui s’occupe du commerce de la fluorite. «Lorsqu’une usine de la chaîne est qualifiée, vous ne pouvez pas changer la source. Vous ne pouvez pas aller en Chine, acheter du gaz et l’envoyer au Royaume-Uni. ” Bharadwaj ajoute un élément de plus au mix: une augmentation d’au moins 10% des commandes. “Beaucoup de nos clients sont en rupture de stock et nous recevons plus de commandes car ils anticipent une demande accrue pour Covid-19Il dit par téléphone depuis le bureau de Boston.

Cependant, les médias clarifient: «En attendant que les autorités se prononcent sur le cas d’espèce, la mine a continué à fonctionner. Cependant, si la fermeture est confirmée pendant le mois d’urgence, la société estime qu’environ 30 millions d’inhalateurs seraient arrêtés, à un moment où le groupe le plus touché par Covid-19 était des personnes qui avaient précédemment souffert de maladies respiratoires. En cas de fermeture, la production prendrait une semaine pour redémarrer et stabiliser les opérations tout au long de la chaîne d’approvisionnement. »