Aaron Hernández, l’autopsie de Netflix sur le naufrage d’une star | Réseaux sociaux sportifs

De star du football américain à être accusé de meurtre, Netflix a présenté mercredi “Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez”, une série documentaire qui examine chaque centimètre de l’ascension et de la chute de ce malheureux athlète d’origine latine.

Avec près de 200 minutes réparties en trois chapitres, “Killer Inside”, réalisé par Geno McDermott, entre dans une affaire qui a choqué les États-Unis et tente d’expliquer ce qui pourrait arriver à cet athlète qui a fini par se suicider en prison en 2017 avec âgé de seulement 27 ans et alors qu’il avait déjà été reconnu coupable de meurtre.