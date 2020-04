Ábalos demande aux parties un sens de l’État face au plus grand défi de la démocratie | La politique

Le ministre des Transports, José Luis Ábalos, a une nouvelle fois défendu l’impulsion de certains nouveaux pactes de la Moncloa à faire face à ce qu’il considère comme le “plus grand défi” auquel l’Espagne est confrontée dans une démocratie et a donc demandé aux parties le sens de “À se joindre à ce dialogue.

Les Espagnols “ont besoin de nous voir (le gouvernement et les partis) travailler côte à côte”, a déclaré lundi Ábalos lors d’une apparition à Moncloa avec le chef de la Santé, Salvador Illa.

Il a estimé que l’ampleur du défi posé par la pandémie de coronavirus est telle et que l ‘”entreprise collective” qui attend le pays est d’une ampleur telle qu’il n’est pas commode pour le gouvernement de le faire seul, bien qu’il puisse disposer d’une majorité parlementaire pour prendre ses mesures avant.

Pour cette raison, a-t-il dit, cette offre de dialogue et d’accord est faite, qui répond non seulement aux raisons économiques et sociales mais aussi au “renforcement démocratique” lui-même.

Il a rappelé une fois de plus les Pactes de Moncloa et l’esprit de la transition pour souligner qu’aujourd’hui le défi, bien que différent, est “aussi important” qu’il l’était alors, et considère que cet effort devrait être fait, entre autres, par “gratitude envers les générations qui nous ont précédés “et qui ont rendu ce moment possible.

“Nous devons être à la hauteur de cet exemple de ces démissions et de cette collaboration qui a réédité un pacte similaire”, a insisté Ábalos, qui a rappelé que le président, Pedro Sánchez, a également demandé aux chefs de gouvernement autonomes de se joindre à eux. pactes.

Et il a averti que “ni les générations espagnoles ni les générations futures ne comprendraient” que toute partie ait tenté de “dynamiser” cet accord ou de “poser des conditions” qui supposent “de remettre en question la légitimité du gouvernement” qui veut promouvoir ces pactes.