Ábalos nie avoir “rencontré” Delcy Rodríguez et dit que les règles de l’UE ont été respectées | La politique

Le ministre des Transports, José Luis Ábalos, a nié ce soir avoir eu une “réunion” avec le vice-président du gouvernement vénézuélien, Delcy Rodríguez, car il s’agissait d’une “réunion, une salutation” et a souligné que le respect des Règles de l’UE interdisant l’entrée.

Dans une interview à The Objective of La Sexta, Ábalos a indiqué qu’il n’avait pas envisagé de démissionner comme l’avait demandé le PP parce qu’il n’avait fait “rien de mal” et qu’au contraire, ce qu’il avait fait était “de rendre service à cette Pays”.