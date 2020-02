Abanca va capitaliser 30 millions supplémentaires dans le Dépor si l’Assemblée l’approuve | Réseaux sociaux sportifs

L’institution financière Abanca capitalisera 30 millions d’euros supplémentaires dans le Deportivo, en plus des cinq auxquels elle avait été engagée le mois dernier, dans le cas où les actionnaires du club de La Corogne l’approuveraient lors de l’Assemblée convoquée par le conseil d’administration de Administration le 17 mars.

L’entité bleue et blanche a annoncé jeudi que son conseil d’administration avait convenu de citer les membres lors du premier appel le lundi 16 mars à 19h00 et, si le quorum ne se réunit pas (plus de 50% du capital social), tel et comme prévu, il se tiendra lors du deuxième appel le lendemain, à la même heure et avec 25% du capital social comme condition.