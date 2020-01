Abe rencontre le roi saoudien à Riyad en pleine ascension au Moyen-Orient | Monde

Le roi saoudien Salman bin Abdelaziz et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont rencontrés ce dimanche à Riyad pour aborder les questions régionales et internationales d ‘”intérêt commun” au milieu d’une escalade des tensions au Moyen-Orient à la suite des attaques croisées américaines. et l’Iran.

Abe, qui a appelé hier soir à “des efforts diplomatiques” pour réduire les tensions dans la région sur son chemin vers le Moyen-Orient, a eu une réunion avec le monarque en présence d’un grand nombre de hauts fonctionnaires, a déclaré l’agence officielle saoudienne SPA.