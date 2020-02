Abengoa demande aux créanciers d’emprunter 50 millions d’euros supplémentaires | Les entreprises

Abengoa a informé qu’après avoir reçu une offre de financement d’un groupe d’investisseurs, elle a demandé à ce jour à ses créanciers financiers l’autorisation, entre autres, de contracter un endettement financier supplémentaire de 50 millions d’euros .

Tel que rapporté Abengoa par le biais d’un événement pertinent à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), tel que prévu dans les contrats financiers signés dans le cadre de la restructuration financière finalisée le 26 avril 2019 et tant que les consentements nécessaires seront obtenus à cet effet, ladite dette financière sera mise en œuvre en tant que New Money 2 supplémentaire, bien qu’elle soit prioritaire par rapport au reste du New Money 2 et à la ligne de garanties (rang super senior).

Si cette opération de financement est exécutée, une fois les autorisations précitées obtenues, l’opération de monétisation partielle de l’arbitrage déposée par CSP Equity Investments, S.a.r.l. contre l’Espagne dans la chambre de commerce de Stockholm qui a été communiquée au moyen d’un événement pertinent le 17 septembre 2019.

Abengoa avait transféré en septembre au superviseur du marché boursier qui était parvenu à un principe d’accord avec plusieurs fonds pour régler la monétisation partielle des droits de perception résultant de cet arbitrage, opposé à l’Espagne pour la réduction des primes pour les énergies renouvelables.

CSP Equity Investments possède plusieurs centrales solaires thermiques en Espagne.

Comme il l’a expliqué Abengoa, l’opération consisterait à facturer un prix initial de 75 millions d’euros en échange de la participation aux droits découlant de l’arbitrage.

Un montant supplémentaire serait ajouté à cette somme une fois que les coûts des investisseurs seraient couverts, ce qui dépendrait du montant reconnu et perçu de l’arbitrage.