Abián, allez-y à l’Open d’Autriche | Sports pratiques

Pablo Abián Il s’est qualifié pour disputer les quarts de finale de l’Open d’Autriche de Badminton, qui se joue dans la Wiener Stadthalle de la capitale autrichienne, après avoir battu l’Indien au deuxième tour. Mithun Manjunath, en trois manches, par 21-14, 7-21 et 22-20.

Ce fut un match très compliqué pour l’Aragonais, 52e au classement mondial, qui a eu besoin de 55 minutes pour se débarrasser de Manjunath, dans une finale très stressante. Dans les derniers sets, il était toujours derrière, 9-14, et même, l’Indien avait quatre points pour prendre le match (16-20). L’Espagnol a tiré la vétéranie pour tenir et marquer six points consécutifs pour remporter la victoire (22-20).

Au premier tour, Pablo Abián a gagné plus de confort aux Suisses Tobias Kuenzi, par 21-18 et 21-13, dans ce tournoi de catégorie Défi international, doté de 25 000 dollars, bien inférieur, au Barcelona Spain Masters qui se joue dans la ville, avec la participation de Carolina Marín, et qui fait partie du World Tour.

Dans l’après-midi, il cherchera les demi-finales, en quart de finale où il rivalisera avec le coréen Chi Yu Jen.

Le sportif espagnol démarre en tant que troisième tête de série de ce tournoi, le premier de la saison sur le circuit mondial. Il faisait auparavant partie de l’équipe espagnole qui est restée à la porte des huit premiers de l’équipe européenne, a joué la semaine dernière en terre française et où Abián a remporté ses quatre matchs en simple et n’a cédé que Alberto Zapico, dans l’un des trois qui ont joué en double.

