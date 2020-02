Accélérateurs, freinage et dégâts, parmi les dix clés du Second Intermédiaire | Réseaux sociaux sportifs

La transformation du Deportivo, capable du pire et du meilleur dans la même saison, l’accélération de Saragosse, la confirmation de Cadix, bien que le rythme ait ralenti, et les buts de l’Uruguayen Christian Stuani ont été quelques-unes des clés du deuxième tiers de LaLiga SmartBank, qui entre dans sa phase décisive.

Sur les 42 pages de la deuxième division, 28 sont déjà écrites, à l’exception de Rayo Vallecano et Albacete, qui ont quelques minutes à jouer, et il y en a 14 à découvrir dans une catégorie que certains commencent à faire long, comme Fuenlabrada , et dans lequel d’autres ont choisi de changer de technicien pour solliciter une réaction dans la dernière ligne droite du championnat.