Accord avec Siemens Gamesa pour éviter l’ERE et rechercher des “sorties non traumatisantes” | Les entreprises

La représentation syndicale de l’UGT FICA et de CCOO Industria au Siemens Gamesa Ils sont parvenus à un accord avec la direction pour tenter d’éviter les «sorties traumatisantes» dans le processus d’ajustement qui touche 109 employés de bureau.

L’accord, qui concerne tous les bureaux nationaux de l’entreprise, a été conclu ce mercredi lors d’une réunion tenue à Zamudio dans le cadre de la table de l’emploi établie en novembre.

Dans ce document, les syndicats ont informé dans un communiqué, qu’il a été convenu de prolonger la durée du tableau jusqu’au 30 septembre 2020 afin qu’il “n’y ait pas de sortie traumatisante dans le processus d’ajustement pour la zone ‘onshore’ (terrestre) L’Espagne alors que ce tableau reste actif. “

L’accord prolonge d’un an la validité des conditions de sortie de l’ERE jusqu’au 31 décembre 2021

Ce mercredi était la dernière réunion officielle de la table de l’emploi qui a été établie en novembre, a indiqué Efe l’un de ses membres, Mikel Tapia, secrétaire de l’Action syndicale de l’UGT FIC à Siemens, qui a commenté la semaine dernière que le L’entreprise a envoyé un projet de mesures non traumatisantes pour éviter les licenciements.

“Avec le nombre qui est envisagé, il semble qu’il n’y aurait pas d’option pour lancer un ERE, les licenciements possibles seraient inférieurs à trente, donc le nombre de personnes potentiellement affectées a déjà été considérablement réduit”, a-t-il déclaré..

Maintenant, ils continueront de travailler jusqu’au 30 septembre pour réinstaller ces personnes dans d’autres unités commerciales qui «ont plus de nombres positifs et de postes vacants disponibles».

A cette époque, compte tenu du fait qu’en novembre on parlait de 109 licenciements et “maintenant on dit qu’il n’y aura pas d’ERE et qu’il y a un délai jusqu’en septembre pour rechercher des solutions et des délocalisations”, l’impression est “positive”, a-t-il conclu.