Accord sur le budget du Parlement après modification de deux postes | La politique

Le budget du Parlement, qui a baissé lors d’un premier vote, réussira enfin grâce à la modification de deux postes: l’augmentation des salaires des députés est limitée à 1,1%, au lieu de 1,75%, et un Jeu de 50 000 euros pour accueillir le sommet parlementaire francophone.

Des sources parlementaires ont souligné que la nouvelle version du projet de budget avait suscité un “large consensus” lors de la réunion élargie du Bureau tenue mardi: Cs, JxCat, ERC et PSC ont voté pour, CUP et PPC se sont abstenus – la populaire a a suggéré qu’ils pourraient passer au “oui” en plénière, et les communs sont restés dans le “non” parce qu’ils rejettent l’augmentation des salaires.