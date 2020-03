Achats compulsifs et pénurie de produits d’hygiène. Les Nicaraguayens sous hystérie collective pour coronavirus?

Voir des personnes faisant la queue dans les supermarchés, portant des serviettes jetables ou des produits d’hygiène – tels que du gel d’alcool ou du savon – en grand nombre est devenu courant au Nicaragua en raison de la menace du coronavirus, cependant, cela “n’est pas normal”, disent les spécialistes. consulté par LA PRESSE.

La menace que le coronavirus atteigne le pays est de plus en plus latente, et il y a déjà une thésaurisation et une pénurie de masques et de produits antibactériens sur le marché, recommandés pour prévenir le virus, et il y a déjà des spéculations sur les prix.

Et bien que le Nicaragua, jusqu’à présent, n’ait pas signalé de cas confirmés de Covid19, les gens profitent de mesures préventives pour entrer dans une “hystérie collective”, en raison de la surinformation dans les réseaux sociaux et les médias, comme le manque d’informations. officier fiable.

La psychologue Alba Roni définit l’hystérie collective comme «le comportement social – d’un groupe spécifique – d’angoisse, chaviré par un fait qui se produit».

Pour Roni, cela répond à la “tendance” de l’être humain, à savoir que “s’il y a des informations négatives, il y a du fatalisme, les gens pensent instinctivement assez négativement”, a-t-il déclaré.

Cette tendance est ce que l’on connaît actuellement dans le monde: pandémie, fermeture des frontières, affectation, décès … ce qui conduit la personne à «prendre des mesures de sécurité». “Il ne serait bon que de prendre des mesures (de sécurité), le problème est que nous considérons l’événement d’une manière si négative et si grande que nous sommes remplis de terreur et de peur”, a déclaré Roni.

La paranoïa pénètre le marché

Mais le surpeuplement du marché n’est pas exclusif au Nicaragua (bien qu’il n’ait pas de cas confirmés), de la même manière ou pire que les pays affectés le vivent, comme les États-Unis ou l’Argentine, et c’est parce que les gens dans leur concept de « sécurité “, portent le plus grand nombre de produits pour” répondre “à la situation.

“L’être humain suppose qu’il y a du chaos dans le monde, et lui donne la sécurité pour répondre à la crise qui survient, et comme il n’a pas d’informations vraies et réelles, les gens n’ont aucune idée de la durée (l’événement) peut durer et nous avons tendance à d’aller au-delà de cette situation, et les niveaux d’anxiété nous font acheter beaucoup plus que peut-être en un an que je peux passer “, a expliqué Roni.

Pour sa part, le sociologue Cirilo Otero attribue le comportement actuel des Nicaraguayens à «l’hystérie collective» vécue à l’égard du coronavirus, bien qu’il ait déclaré que la thésaurisation des produits répond à l’inégalité sociale, où la personne qui dispose de ressources économiques achète plus.

“La première chose est qu’il n’est pas nécessaire de s’alarmer ou de créer une panique sociale car cela peut nous faire beaucoup de mal”, a déclaré Otero, qui a décrit la façon dont les gens agissent comme “hystérique” et a appelé à la “rationalité” avant cette situation.

“Nous avons l’habitude de l’agiotisme (spéculation abusive), de la thésaurisation et du scandoloso, nous n’avons aucun comportement de considération pour les autres, je ne devrais pas aller acheter tous les savons dans un magasin, nous devons laisser les gens acheter, nous devons être rationnelle », a déclaré Otero.

«Cela vient de l’inégalité sociale que nous avons, qu’ils ont de l’argent. Nous avons déjà une expérience des épidémies, nous avons besoin de contrôler notre comportement “, a-t-il ajouté.

Vous devez être informé

Otero et Roni considèrent que le régime d’Ortega doit lancer une campagne de prévention éducative pour calmer les esprits des Nicaraguayens.

“Dans la mesure où les médias ou les autorités abordent sérieusement et de manière responsable la question et guident, dans cette mesure, les gens vont progressivement baisser le gaz”, a déclaré Otero.

Roni a justifié le comportement comme “une peur humaine naturelle du danger, nous parlons d’une forte exposition à la vie, nous parlons de la mort, donc l’être humain réagit avec peur et actions qui le font se sentir en sécurité.”