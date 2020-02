Ackermann, imparable pour sprinter, ouvre le leadership à Dubaï | Sports

L’Allemand Pascal Ackermann (Bora (Hansgrohe) était en charge de libérer le maillot rouge du leader du Tour des Emirats Arabes Unis après une démonstration au sprint le premier jour joué avec arrivée et départ à Dubaï, avec un parcours de 148 kilomètres.

Ce fut un sprint long, désordonné, très “fou” à la fin, mais Ackermann savait qu’il avait de sérieuses options quand il avait le vent en faveur, car son poids et sa puissance à l’exposant maximum sont imparables. Il a attaqué à 200 mètres du but et a levé les bras pour la deuxième fois cette saison.