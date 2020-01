ACS cède sa participation dans des projets photovoltaïques en Espagne à Galp | Les entreprises

Le groupe ACS, à travers sa filiale ACS Services, Communications et Energie, a conclu un accord définitif avec le groupe Galp Energía, sous réserve de ratification par son organe directeur avant la fin de ce mois et des autorisations habituelles dans ce type de contrats , pour la cession de sa participation à des projets d’énergie photovoltaïque en Espagne, opération qui générera 330 millions d’euros de bénéfices.

Les projets photovoltaïques inclus, tous en Espagne, sont à la fois ceux actuellement en exploitation et ceux qui devraient être développés et mis en service au cours des prochaines années 2020, 2021, 2022 et 100 MW en 2023, avec une puissance totale installé d’environ 2 930 MW, comme indiqué ACS par le biais d’un événement pertinent à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

La valeur totale de l’entreprise qui devrait être atteinte est d’environ 2 200 millions d’euros, générant un bénéfice net total (dont 250 millions d’euros) d’environ 330 millions d’euros.

Avec cette acquisition, Galp est réalisée avec une capacité déjà installée de 900 MW et des projets en développement ou en phase d’autorisation qui lui permettront d’atteindre une capacité de production installée de 2,9 gigawatts (GW) en 2023, l’équivalent de la consommation moyenne de 1,8 million de foyers, a expliqué la compagnie pétrolière portugaise dans un communiqué.

La clôture de l’opération devrait intervenir au second semestre 2020

D’ici là, la compagnie pétrolière attend le paiement de 450 millions d’euros et la prise en charge de passifs de 430 millions d’euros provenant du financement des installations en exploitation.

Galp devra obtenir le «financement de projet» ou le financement des développements de la période 2020-2023