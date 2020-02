L’Australien Adam Scott a remporté la victoire du golf Genesis Invitational, tournoi inclus dans le circuit américain de la PGA qui s’est déroulé à Pacific Palisades (Californie, USA), après une dernière journée close.

Scott, parti de la première position avec l’Américain Matt Kuchar et le Norvégien Rory McIlroy, a réussi à rester en place malgré un trébuchement au milieu du tour avec un double bogey dans le trou 5 et deux bogeis en 4 et 15 compensé par cinq birdies.