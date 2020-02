L’attaquant togolais Emmanuel Adebayor a fait ses débuts avec Olimpia ce dimanche dans la classique de football du Paraguay contre Cerro Porteño qui a culminé même 1-1 lors de la sixième journée du tournoi 2020 Open.

Les fans paraguayens attendaient avec impatience ce nouveau duel entre le ‘Dean’ et le ‘Cyclone’, plus que tout pour observer Adebayor, qui a attendu jusqu’à la seconde mi-temps et est entré alors que le score était déjà à égalité.