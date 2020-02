Adolfo Domínguez mise sur de vieux vêtements lors de sa dernière campagne | Le style

Madrid, 3 février (EFE).– Adolfo Domínguez engagement pour la durabilité et la durabilité des vêtements en lançant la campagne “Old Clothes” avec des vêtements de signature entre 20 et 40 ans et cédés par les clients.

Sous les slogans “Soyez plus vieux”, “Achetez des vêtements qui durent plus longtemps que la mode” ou “Pensez. Alors achetez”, la firme galicienne veut faire réfléchir la société sur les habitudes de consommation et valoriser la durabilité et intemporalité contre le style de travail actuel de la “fast fashion”.

Vêtements emblématiques

Grâce à un appel sur les réseaux sociaux, la firme a récupéré certains de ses vêtements emblématiques qui restent en vigueur plus de 20 ans après sa préparation. Ils comprennent un long manteau en marron, un costume de veste en velours côtelé dans un bronzage ou un imperméable gris.

«Les« vieux vêtements »reflètent l’essence de la mode d’auteur que nous revendiquons depuis 44 ans chez Adolfo Domínguez: une créativité intemporelle et respectueuse de l’environnement», explique Tiziana Domínguez, directrice artistique du cabinet dans le communiqué de presse.

La sélection des pièces, soit un total de 29 vêtements, a été entièrement réalisée dans l’atelier que l’entreprise possède à San Cibrao das Viñas, Ourense, maintenant ainsi son engagement envers la production locale.

Cette campagne a déjà été vue sur le tapis rouge des Goya 2020 Awards, car la Galicienne Benedicta Sánchez, lauréate du prix de la révélation, portait un design original d’Adolfo Domínguez composé d’une robe gilet noire et d’une chemise blanche.

De même, la firme lancera un concours sur les réseaux sociaux avec lequel elle encouragera ses followers à sauver le plus vieux vêtement qu’ils ont dans leur placard et à le partager.