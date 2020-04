Aena prévoit de reprendre d’abord le trafic aérien national puis celui de l’UE | Entreprise

Le gestionnaire de l’aéroport espagnol Aena prévoit, une fois la crise déclenchée par le coronavirus atténuée, de récupérer le trafic aérien en trois phases, en commençant par les vols intérieurs, puis les itinéraires avec les pays de l’Union européenne (UE) et plus tard, les correspondances au reste des pays.

Le président de l’AENA, Maurici Lucena, Il a expliqué ce plan lors de la visioconférence qui s’est tenue ce lundi avec les rois, qui se sont intéressés à la situation du secteur aérien, aux travaux menés dans le transport de matériel médical et au rapatriement des Espagnols à l’étranger, ont rapporté des sources de la Maison royale. .

Depuis mars, le trafic dans les aéroports espagnols a subi une baisse de 59,3% du nombre de passagers (8,1 millions) et une baisse de 43,8% des opérations, qui ont atteint 95% en certains jours en avril.

Lucena a expliqué qu’Aena travaille sur la conception d’un programme de récupération du trafic, qui comprendrait trois phases: les routes intérieures, celles des pays de l’UE et, enfin, les connexions du reste du monde.

L’intention est de créer des groupes interdisciplinaires, auxquels participent des agents du secteur, des municipalités et des entreprises,

L’objectif est de renforcer la confiance dans les compagnies aériennes et de stimuler la demande une fois la crise commencée à sortir.

Aena a également lancé l’Operational Recovery Group pour établir des protocoles visant à garantir la protection des passagers.

Parmi ces aspects figurent la gestion des files d’attente, la désinfection des terminaux, la fourniture de masques, de gants et de gels désinfectants, le contrôle de la capacité des magasins et des restaurants et les distances entre les passagers, ont ajouté les sources.

Ces mesures seraient appliquées dans les 46 aéroports gérés par Aena en Espagne et seraient coordonnées avec celles intégrées à l’Association des aéroports européens (ACI).

Jusqu’à l’éclatement de l’urgence sanitaire due au coronavirus, Aena avait enregistré 33,9 millions de voyageurs au cours des deux premiers mois de l’année, soit 3,2% de plus qu’au cours de la même période de 2019.

Lucena a expliqué aux rois le plan de liquidité dans lequel Aena travaille, qui a abouti à la signature d’accords avec des entités financières pour 1 075 millions d’euros.

Aussi le programme de rationalisation des infrastructures, avec l’idée de maintenir tous les emplois de l’entreprise.

En raison de la baisse d’activité, Aena a temporairement fermé certains de ses espaces et terminaux.

Dans le cas de l’aéroport de Madrid-Barajas, l’activité s’est concentrée sur le T4 – les autres terminaux sont fermés – et sur El Prat à Barcelone, aux portes A et D du T1.

Le directeur de l’aéroport a également approuvé un plan de réduction pour la location d’espaces aux compagnies aériennes, aux sociétés de fret et à d’autres sociétés, allant de 50 à 75%.

Lors de la vidéoconférence avec les rois du Palacio de la Zarzuela, la directrice générale des aéroports d’Aena, Javier Marín, et de María José Cuenda, commerciale, immobilière et du développement international, ont également participé.