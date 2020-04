Agitation et satisfaction à El Hierro, La Gomera, La Graciosa et Formentera | Couverture

Dans les îles Canaries d’El Hierro, La Gomera et La Graciosa et dans les îles Baléares de Formentera, la satisfaction d’être aux points de départ de la désescalade coexiste avec inquiétude et inquiétude.

D’une part, ses habitants applaudissent qu’ils leur permettent de reprendre leurs vies et que l’économie soit réactivée, tandis que les hommes d’affaires, les hôteliers et les commerçants ont de nombreux doutes sur les protocoles à suivre et se souviennent que le manque de touristes le rendra inactif. le secteur qui les entretient.

De même, la responsabilité est invoquée dans le respect des règles établies pour la désescalade et, dans le cas de La Graciosa, l’un des rares territoires en Espagne qui n’a subi aucune contagion de COVID-19, ils ne sont pas rares Des voisins qui veulent savoir quels contrôles sanitaires seront appliqués lors de la réouverture de leur seule liaison avec l’extérieur, la ligne maritime avec Lanzarote.

LA GRACIOSA (737 habitants)

Au conseil municipal de Teguise (Lanzarote), la conseillère qui veille sur les intérêts de la huitième île, Alicia Páez, assure à Efe mercredi que ses voisins sont “heureux” d’être des pionniers dans l’application du plan de transition vers une nouvelle normalité, mais ils sont également confrontés à cette phase “inquiets” sur la façon dont l’ouverture du port de Caleta de Sebo sera réalisée.

À La Graciosa, ils sont convaincus que les restrictions imposées à la ligne maritime qui les relie à Órzola (Lanzarote) leur ont permis d’atteindre ce point sans une seule contagion.

Páez assure que les gracioseros sont très satisfaits des fruits que “le sacrifice de tous et la responsabilité dans le respect des normes” ont donné, mais aussi soucieux de savoir quelles seront les mesures sanitaires qui seront désormais adoptées.

“Nous voulons connaître les mesures sanitaires qui vont être prises pour garantir la santé des voisins, notamment en ce qui concerne le contrôle des personnes qui entrent ou sortent de l’île”, explique le conseiller, qui préconise que des tests soient effectués sur tous les habitants de La Graciosa et leur personnel de santé sont renforcés.

Pour sa part, Miguel Páez, animateur socioculturel et porte-parole du mouvement citoyen qui a réussi à faire reconnaître le statut des îles Canaries La Graciosa comme la huitième île de l’archipel à toutes fins, convient que les voisins “reçoivent les nouvelles avec une responsabilité considérable, pour soyez le premier. ”

“Nous devons agir avec prudence, car bien que nous n’ayons aucun cas ici, nous sommes connectés à Lanzarote, ce qui signifie qu’il existe une voie d’entrée possible”, insiste-t-il.

EL HIERRO (11 154 habitants)

Raquel Padrón, marchande à La Frontera (El Hierro), reconnaît aujourd’hui à Efe qu’elle est heureuse pour le début de cette nouvelle étape dans laquelle elle pourra ouvrir son établissement, même si elle ne sait toujours pas dans quelles conditions. Imaginez que ce sera avec des heures et une fréquence de clients limitées, jusqu’à ce que vous voyiez comment la situation évolue “et si la population réagit”.

Moins optimiste est Mayuri Castañeda, femme d’affaires d’un établissement d’hébergement, qui dit que jusqu’à ce que les autres îles et le reste du territoire national ne passent pas la phase 3 et que la mobilité soit autorisée, d’un point de vue touristique, la décision d’hier du Conseil des ministres n’est pas une avancée.

Il apprécie que cette mesure ait placé les îles de Formentera, La Graciosa, La Gomera et El Hierro au centre d’intérêt. “Maintenant, tout le monde sait que nous existons”, explique cette femme d’affaires.

Face à l’ouverture de la mobilité nationale et internationale, Castañeda demande à tous les pays d’établir le même protocole de sécurité pour garantir la santé de la destination et de ses visiteurs.

LA GOMERA (22 100 habitants)

Ariana Mesa, voisine de Valle Gran Rey, attend de connaître les détails d’un plan qu’elle considère comme “assez réussi”, car, selon Efe, ce mercredi, un territoire isolé ne peut être comparé à des villes comme Madrid. Il espère seulement “que tout s’améliore” et avec lui le tourisme, dont vivent toutes les îles.

Haridian Darias est un conseiller syndical et souligne que La Gomera est aux points de sortie de la désescalade car elle remplit les conditions. “J’espère juste que les gens sont responsables et remplissent leurs obligations”, dit-il. Darias n’a pas cessé de travailler pendant l’état d’alarme et dit que beaucoup de ses clients ont hâte de commencer l’activité.

Nieves Barrera, propriétaire d’une librairie, applaudit également que lundi prochain, ils puissent déjà commencer la désescalade, car de cette façon, l’économie peut être réactivée et les entreprises commenceront à s’ouvrir.

FORMENTERA (12 000 habitants)

L’économie de Formentera, avec un peu plus de 12 000 habitants enregistrés, est basée sur le tourisme et, sans voyages entre les îles ou entre elles et la péninsule et d’autres pays, il n’y a pas de visiteurs; Pour cette raison, bien que les citoyens fêtent l’approche de la fin de l’isolement, de nombreux magasins, hôtels, bars et restaurants de l’île qui pourraient anticiper sa réouverture dans le reste de l’Espagne à partir de lundi prochain ne reprendront pas immédiatement l’activité en raison d’un manque de clients.

L’Association des petites et moyennes entreprises célèbre aujourd’hui comme une “bonne nouvelle” que la reprise de nombreuses activités peut être avancée en une semaine, mais les hôteliers et les commerçants ont “de nombreux doutes” sur les protocoles à appliquer pour ouvrir leur entreprise.

Le président de l’association patronale, Pep Mayans, a reconnu Efe qui a pris “un peu par surprise” la réouverture et a souligné que l’incertitude règne sur la question de savoir si les partitions devront être installées, combien les tables seront séparées sur les terrasses et les locaux ou s’il sera nécessaire de servir avec des gants et des masques, vous ne vous attendez donc pas à un redémarrage général de l’activité le 4 mai.

Les hôteliers ont moins de doutes, car ils n’ouvriront pas lundi car ils n’auront pas de clients. Le président de la Fédération hôtelière de Formentera, Vicent Tur, a indiqué que sans liaisons maritimes et avec l’aéroport d’Ibiza presque fermé, il faudra attendre que les prochaines phases de la désescalade reprennent leurs activités.

Sur l’île, qui compte quelque 12 000 lits dans des hôtels pour appartements touristiques, auxquels s’ajoutent un certain nombre d’autres maisons de vacances, sept cas de COVID-19 ont été enregistrés et actuellement, deux patients avec des symptômes bénins sont confinés Chez eux, un autre voisin de l’île est admis à l’hôpital public d’Ibiza.