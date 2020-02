Agonie de Barcelone, Séville énergique et efficace Logroño et athlétique | Sports

Barcelone, avec un peu de Kheira Hamraoui en prolongation, s’est qualifiée angoissante pour les demi-finales de la Copa de la Reina après avoir remporté le Deportivo Abanca (1-0) lors d’une journée où Séville, avec force, Il a battu le Madrid Club de Fútbol (0-3) et Logroño et Athletic ont été efficaces contre Betis (1-0) et Heel (2-1), respectivement.

Le leader de la Ligue Iberdrola a dû attendre la minute 120 pour annuler le match nul et vierge du match. A exactement 20 secondes des tirs au but, la joueuse française semblait éviter une confrontation à onze mètres devant l’héroïne du choc, la gardienne Esther Sullastres.