Agression contre les supermarchés et épuisement du gel désinfectant et des masques en Italie | La société

Les supermarchés de diverses régions du nord de l’Italie, les plus proches de l’épidémie de coronavirus qui a fait trois morts et plus de 150 infections, ont été complètement vidés et les savons et masques désinfectants sont pratiquement épuisés.

Les médias italiens font écho aujourd’hui à l’agression des supermarchés due à l’hystérie collective due à la propagation du coronavirus, malgré le fait qu’il n’y a pas de restriction à l’ouverture des magasins, ni de problèmes d’approvisionnement, comme il l’a rappelé hier soir. le président du gouvernement italien, Giuseppe Conte.