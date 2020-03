Ai-je une “fièvre de cabine”? Qu’est-ce que c’est et comment le “guérir”?

Guide de l’auto-isolement du Dr Azaret 1:53

(CNN) – Comme nos capacités d’aller travailler et de participer à d’autres activités en dehors de la maison sont limitées, l’inconfort initial peut rapidement conduire à une «fièvre dans la cabine». Du moins, c’est ce que les gens disent. Mais la «fièvre des cabines» est-elle réelle? Et si oui, pouvons-nous le réduire?

“La” fièvre des cabines “n’est pas comme un trouble psychologique, donc je ne dirais pas qu’il existe une quelconque définition officielle”, a déclaré Vaile Wright, psychologue et directrice de la recherche clinique et de la qualité pour l’American Psychological Association.

Ce n’est peut-être pas une condition réelle, mais les sentiments auxquels elle est associée le sont.

“Cela implique une variété d’émotions négatives et de détresse liées à des mouvements restreints: irritabilité, ennui, un certain désespoir et même, sur le plan du comportement, de l’agitation et des difficultés de concentration. Ce serait la constellation de symptômes à laquelle on s’attendrait s’ils ressentaient cela. “

Votre personnalité et votre tempérament sont des facteurs importants dans la rapidité avec laquelle vous développez ce type d’émotions, a noté Wright.

Si vous êtes de nature plus extravertie et que vous n’êtes pas habitué à être à la maison, vous êtes probablement plus susceptible de ressentir cela, a déclaré Wright.

Il y a des gens qui le ressentent instantanément, a déclaré Paul Rosenblatt, psychologue et professeur émérite de sciences sociales familiales à l’Université du Minnesota, qui a étudié la “fièvre des cabines” chez les adultes dans les années 80.

“Ils voient un avenir où ils pourraient être chez eux pendant longtemps et ils le ressentent”, a-t-il ajouté.

Ceux qui voient la quarantaine volontaire comme un moyen de nettoyer enfin leur maison, de trier les factures, d’organiser leur placard ou de rechercher un nouveau passe-temps peuvent prendre plus de temps pour rattraper la fièvre du chalet, s’ils le font, explique Rosenblatt.

Quel que soit le groupe auquel vous appartenez, Wright et Rosenblatt recommandent plusieurs façons de soulager les tensions dans votre esprit et de vous sentir moins limité dans votre propre maison.

Établir une routine

Plutôt que de traiter cette expérience comme des vacances, a déclaré Wright, vous devriez toujours vous lever et faire tout ce que vous feriez normalement pendant votre programme précédent. Ou autant que vous le pouvez.

“Levez-vous en même temps que vous vous levez, assurez-vous de toujours vous doucher, de vous habiller et de ne pas rester toute la journée en pyjama”, a-t-il ajouté.

Manger à des heures régulières peut également vous aider à rester structuré.

Mélangez un peu votre espace

Votre espace à la maison peut avoir quelque chose à voir avec la «fièvre de la cabine» que vous ressentez, a déclaré Wright.

“Si vous avez un espace de vie relativement grand [en el que] vous pouvez vous déplacer dans différentes pièces et mélanger un peu votre espace, vous êtes probablement un peu mieux. “

Redécorer une pièce pour qu’elle ne soit pas exactement le même style chaque semaine peut rendre votre maison plus fraîche et pas aussi étouffante.

Restez physiquement et mentalement actif

“À moins que vous ne sachiez que vous avez été exposé ou infecté, l’éloignement social ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir”, a déclaré Wright. “Aller dehors, prendre l’air, se promener, ce sont des choses vraiment importantes.”

Parfois, il est utile de “vivre pour le moment ou l’heure” et de dire: “Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard aujourd’hui ou demain, mais voici une petite histoire que je voulais lire, ou il y a un magazine que je n’ai pas lu”, a déclaré Rosenblatt. Vous pouvez également conserver une liste à jour des podcasts que vous souhaitez écouter, des nouveaux albums de musique que vous souhaitez voir et des films que vous souhaitez voir.

Connectez-vous avec les autres …

“Nous savons également que grâce à des recherches sur des sujets comme la quarantaine et l’isolement, il est très important de rester connecté socialement”, a déclaré Wright. “De toute évidence, cela peut être un défi en ce moment parce que l’objectif est de ne pas avoir de contact face à face.”

Wright suggère de réfléchir à des moyens de se connecter virtuellement, qu’il s’agisse d’envoyer des SMS à des amis, de parler au téléphone, de discuter par vidéo, de rejoindre des communautés en ligne et de prendre des suggestions des autres sur la façon de gérer l’ennui et la frustration.

Se renseigner sur les amis, la famille et les collègues dont vous vous souciez peut être confronté à la «fièvre de la cabine», dit Rosenblatt.

“J’ai des amis plus âgés qui sont dans des centres de soins assistés qui sont fermés et je leur dis:” Je pense à vous et j’espère que tout va bien “. Parfois, j’entends qu’ils l’apprécient », a déclaré Rosenblatt. “Les gens ont peur. Cela aide que beaucoup d’entre nous soient dans le même bateau. “

… mais aussi du temps pour s’évader

Parfois, l’un des défis de la «fièvre de la cabine» est que vous ne le ressentez pas, mais quelqu’un avec qui vous vivez peut le ressentir fortement, a déclaré Rosenblatt.

“C’est aussi un problème: gérer vos différences et la façon dont vous traitez la” fièvre de la cabine “.”

Les familles et les couples “ont besoin d’un certain équilibre entre unité et séparation, et être coincés ensemble à l’intérieur est certainement un risque avec des niveaux très élevés d’unité qui pourraient être difficiles pour de nombreux couples et familles, même s’ils s’aiment”. Dit Rosenblatt. .

Si vous avez des endroits séparés pour être à la maison, allez-y si vous ne pouvez pas tolérer que votre partenaire regarde la télévision tout en lisant un livre. Ou prenez des passe-temps individuels sur lesquels chaque personne peut se concentrer lorsqu’elle a besoin d’une pause.

Accepter l’inconfort

Lutter contre les sentiments de “fièvre de la cabine” dépend en fin de compte de la compréhension de ce qui se passe et de l’existence d’un processus pour l’accepter, a déclaré Rosenblatt.

“Une partie de ce qui rend tout cela difficile en ce moment, c’est que nous ne savons tout simplement pas combien de temps cela va prendre”, a déclaré Wright. “Sans avoir de date limite définie, vous devez vous attendre à ce que ce soit notre nouvelle norme pendant un certain temps.”

“Il y a une courbe d’apprentissage pour y faire face”, a déclaré Rosenblatt. «Vous pouvez sentir qu’il n’y a plus d’espoir aujourd’hui ou que c’est vraiment difficile. Et demain ou dans une heure, vous pourriez apprendre des choses ou entrer dans un rythme différent où les choses fonctionnent. “

Si nous pouvons arriver à un lieu d’acceptation où nous n’avons pas à aimer ce qui se passe et qui est “exactement tel qu’il est maintenant”, nous pourrions être mieux placés pour utiliser nos ressources pour trouver des choses qui sont sous notre contrôle, Affirma Wright.

