Ail et bon vin, remèdes de 1918 pour une épidémie qui frappe “dur” | En vedette

La «grippe espagnole» mal nommée de 1918 a mis fin à la vie de millions de personnes dans le monde, on pense que 270 000 en Espagne, 10 000 en Aragon, 4 000 à Saragosse.

De cette ville, Julián et Vicenta ont écrit des lettres d’amour à leur fils José María, qui vivait à Calatayud (Saragosse) à l’automne de cette année, recommandant des remèdes tels que l’ail, les côtes et le bon vin pour être à l’abri d’une pandémie. que dans la capitale aragonaise “frappé fort”.

Julián Javierre avait un atelier de réparation mécanique de vélos et de motos dans la rue Ballestar de Saragosse (aujourd’hui Moneva) et son fils vivait à Calatayud avec sa femme Ana et ses beaux-parents.

L’Asociación Unión Cicloaragonesa récemment créée, dont l’objectif est d’étudier les origines et l’histoire du cyclisme aragonais, a été réalisée avec ces lettres, fournies par le musée Ossa d’Utebo (Saragosse), le seul au monde basé sur l’Ossa, une moto nationale. avec un grand succès entre les années 20 et 80 du siècle dernier.

Dans plusieurs de ces lettres, Julián et Vicenta racontent à leur fils comment la grippe de 1918 a affecté des personnes connues, leur famille et leurs amis, mais qu’ils étaient, pour le moment, à l’abri de la pandémie.

Le 19 octobre, alors que la maladie avait déjà pris le dessus sur la suspension des Fiestas del Pilar de cette année, Julián et Vicenta étaient très heureux d’avoir des nouvelles de leur fils, qu’ils attendaient à ce moment-là.

“Jusqu’à un certain point, peu importe si vous n’êtes pas venu, non pas parce que les partis ont été suspendus, que cela n’a rien à voir avec cela, parce qu’il n’est pas nécessaire que les partis aient une grande joie d’être ensemble, mais parce que ce n’est pas que le La voie aurait pu vous blesser, et dans ce cas nous aurions eu un mécontentement “, confessent-ils, dans une sorte de prémonition de l’isolement qui contient les infections, avant de passer au récit des personnes touchées par la pandémie en milieu familial.

À cette date, la famille comptait trois patients chez Tante Virgilia: “Julio, Alejandro et María”, tous trois au lit avec de la fièvre.

Les parents de José María avouent qu’ils suivent les conseils de bons amis et que “pour ne pas rester à la maison (la grippe)”, ils ont pensé à bien prendre soin d’eux-mêmes.

Les canulars et les contrefaçons doivent avoir fonctionné comme une traînée de poudre à l’époque. Les parents de José María donnent foi à ce que certains d’entre eux ont dû répandre autour de Saragosse au début du siècle: “puisque l’eau dit qu’elle n’est pas très saine, nous avons décidé de la remplacer par du bon vin”.

En observant ces conseils, la famille fait face à la grippe “parfaitement”, et sans “appréhension d’aucune sorte, avec de bonnes côtes, de bonnes tranches et de bons coups de bon vin”, elle n’a pas peur de l’épidémie. Julián exhorte son fils à suivre ces recommandations: “cela ne vous fera sûrement pas de mal”.

Avec cette lettre, en plus, ils attachent à son fils une copie du Héraut d’Aragon du jour et résument certaines des nouvelles qu’il publie. Parmi eux, certains “sur la paix” (l’Europe a été plongée dans la Première Guerre mondiale), qui vont “mettre à San Gregorio un aérodrome” et, encore une fois, un conseil à prendre en compte en cas de grippe . Cela, a déclaré les parents et le journal, est guéri en «mangeant de l’ail».

Cette pandémie mondiale a particulièrement touché les enfants et les jeunes de moins de 40 ans. Dans une autre lettre précédente, José María avait déjà été informé d’un autre cas chez la tante Virgilia, Aurelia, sa petite-fille, qui est “très mauvaise”.

L’épidémie de grippe espagnole a été particulièrement virulente, précisément en octobre 1918. Le 8 novembre, les parents ont écrit une nouvelle lettre à leur fils dans laquelle ils disaient qu’ils étaient «tous bons» malgré le fait que l’épidémie l’ait frappé. fort. “

Julio, Alejandro et María sont toujours malades, surtout le premier, qui est “assez sérieux” et qui a encore quelques jours. “Demain, il est tombé malade il y a un mois”, lui disent-ils.

Il y a un autre fragment de lettre, non daté, particulièrement dur. “Je dois vous dire que beaucoup de gens meurent dans celui-ci.” Il mourut, lui disent-ils, “l’agüelica du 8 rue Zurita, c’est-à-dire Doña Paca, et la belle-mère de votre cousin Mariano, celle de l’oncle Juan, et l’épouse de Don Ángel Lorenzo, qui habitait la maison de Baltasar “.

Ce ne sont pas des données officielles, mais Julián et Vicenta, dans ce fragment, calculent qu ‘”au moins trente ou trente-cinq le disent tous les jours”. Comme nos grands-parents aujourd’hui, ils ont juste essayé de prendre soin d’eux autant qu’ils le pouvaient.

Isabel Poncela