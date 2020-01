Aira: “Nous ferions mal si nous affrontions un match différent contre Valence” | Réseaux sociaux sportifs

L’entraîneur de la Leonesa culturelle et sportive, José Manuel Aira, a opté pour la modération après avoir obtenu la qualification pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey contre l’Atlético de Madrid et a recommandé “d’avoir les pieds sur terre”, car “ils feraient mal” s’ils affrontaient “le match contre Valence différemment”.

Aira a rappelé la différence de catégorie qui réapparaîtra avant l’équipe valencienne “actuelle championne de Coupe, équipe de Ligue des Champions, avec une histoire formidable en championnat et parmi les trois ou quatre plus importantes du pays et, ces dernières années , également une référence en Europe. “