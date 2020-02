Alberto Ginés et une corde pour l’Olympe | Sports

Dans n’importe lequel des murs d’escalade commerciaux qui sont affichés sur la carte urbaine de la province de Barcelone, un passionné d’escalade peut rencontrer Alberto Ginés.

Du box-office au box-office, inconscient du glamour olympique, avec son sac en magnésium et ses pattes de chat, le jeune homme d’Estrémadure doit payer un ticket journalier pour pouvoir se déplacer entre les barrages en résine. C’est là que sa silhouette, agile et fibreuse, se détache parmi les mortels qui trouvent dans les murs un moment de déconnexion et de loisir. Lui, en revanche, prépare l’assaut sur les Jeux de Tokyo de façon presque autonome.