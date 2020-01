Alcácer: “Je sais que je ne me trompe pas quand je reviens et viens à Villarreal” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant international espagnol Paco Alcácer a déclaré lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de Villarreal, pour le reste de la saison et cinq de plus, qu’il estime qu’il n’a pas eu tort de revenir au football espagnol et plus particulièrement au club de Castellón.

“Je voulais retourner en LLiga. Il y a des moments où vous décidez de sortir, mais il est vrai que rentrer à la maison est très important pour moi et ma famille. LaLiga Santander est la meilleure et je sais que je ne me trompe pas quand je reviens et viens à Villarreal “a déclaré l’attaquant, qui vient du Borussia Dortmund.