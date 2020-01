Le médecin et chirurgien à la retraite Alejandro Giammattei Falla a été investi mardi en tant que président du Guatemala pour une période de quatre ans, dans une cérémonie à laquelle ont assisté six chefs d’État, et au cours de laquelle il a assuré qu’il tentera de redresser le cours du pays.

Giammattei Falla, 63 ans, a reçu la fanfare présidentielle du président sortant, Jimmy Morales Cabrera, lors d’un événement organisé au Théâtre national Miguel Angel Asturias à Guatemala City.